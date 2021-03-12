Глава Калининского района Саратовской области осужден на шесть с половиной лет колонии

Калининский районный суд Саратовской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы района Олега Мортова и главы Ахтубинского МО Александра Васильчикова, обвинявшихся в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Районный суд установил, что с ноября 2018 года по март 2019 года Олег Мортов и Александр Васильчиков «вступили в преступный сговор, направленный на получение денежных средств в качестве взятки от одного из фермеров».

Взятку они планировали получить за помощь в оформлении в собственность КФХ ряда бесхозных объектов недвижимости и расположенных под ними и прилегающих к ним земельных участков. Глава районной администрации муниципального образования потребовал от фермера 550 тыс. руб. Сначала фермер согласился, но, «осознав их противоправный характер» взяточничества, сообщил об этом в правоохранительные органы.

Чиновников задержали при получении взятки от фермера, действовавшего под контролем оперативных сотрудников УФСБ России по Саратовской области.

Каждому из подсудимых назначено наказание в виде семи лет шести месяцев колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в органах власти сроком на два года.

Ъ-Средняя Волга