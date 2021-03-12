Британцы завели более 3 млн домашних питомцев за время пандемии

За время пандемии 3,2 млн британских домохозяйств купили себе какое-нибудь домашнее животное. Такие данные приводит Ассоциация производителей питания для домашних животных (PFMA) в своем ежегодном исследовании. Теперь численность домашних питомцев в Великобритании, по оценкам PFMA, достигает 34 млн. Из них 12 млн кошек, 12 млн собак, 3,2 млн грызунов, включая хомяков и морских свинок, 3 млн птиц, 1,5 млн рептилий, а также 5 млн обитателей аквариумов.

Как показывают результаты опроса PFMA, 59% новоиспеченных владельцев домашних питомцев относятся к возрастной категории 16–34 года, у 56% новых владельцев есть в семье дети. При этом 74% опрошенных заявили, что домашние любимцы помогли им легче перенести трудности изоляции в период пандемии. Однако, как отмечают в PFMA, у этой масштабной кампании по заведению домашних питомцев есть и обратная сторона: в стране возник дефицит питания для животных. Ритейлеры вынуждены приносить свои извинения постоянным покупателям и предупреждать, что дефицит, возможно, сохранится на протяжении всего этого года.

Алена Миклашевская