Умер сооснователь издателя игр «Бука» Александр Михайлов

Сооснователь и гендиректор одного из ведущих российских дистрибуторов компьютерных игр — компании «Бука» — Александр Михайлов умер в возрасте 49 лет, сообщил гейм-дизайнер Святослав Торик в Twitter. Продюсер «Буки» Александр Кутехов сообщил TJ, что причиной смерти стал инсульт.

«Умер Александр Михайлов, основатель и директор "Буки". Один из важнейших динозавров эпохи, который мог бы многое рассказать об игровом и издательском бизнесе 90-х... но теперь уже не расскажет»,— написал господин Торик. Господин Кутехов добавил, что Александр Михайлов умер в Москве.

«Бука» появилась в 1993 году. Александр Михайлов работал в компании с основания. «Бука» выпускала в России как отечественные игры («Петька», «Дальнобойщики», «Шторм»), так и зарубежные («Far Cry», «Half-Life 2», «Dark Messiah of Might & Magic»). Сейчас «Бука» работает более чем в 50 странах мира, сотрудничает с Valve, Deep Silver, Ubisoft, Square Enix, Alawar и другими компаниями.