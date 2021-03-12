«Никаких методичек»

В полдень 11 марта в курортном комплексе премиум-класса Riviera Wellness Resort под Белгородом собралось более 60 представителей региональных и федеральных СМИ, блогеров, ведущих телеграм-каналов и пабликов в соцсетях. Их пригласили на первую большую пресс-конференцию временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Мероприятие началось ровно в 13.00 и первые полтора часа шло в прямом эфире нескольких местных телеканалов и радиостанций, а также на YouTube. Затем еще примерно полтора часа глава региона отвечал на вопросы журналистов уже без передающих телекамер. Всего он дал около 30 комментариев по разным темам. Самые запоминающиеся ответы и эмоции господина Гладкова – в фотогалерее «Ъ-Черноземье».