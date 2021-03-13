«Химки» поднялись к «Ростову»

Очередной тур чемпионата России по футболу открылся матчем, в котором прибавившие в последнее время «Химки» добились нового успеха. Теперь их жертвой стал «Ростов», который подмосковная команда обыграла — 1:0 — благодаря заработанному и реализованному Резиуаном Мирзовым сразу после перерыва пенальти.

В этом матче чуть больше четверти часа «Химки» очень убедительно демонстрировали, почему после того, как в прошлом году пост их тренера занял Игорь Черевченко, они успели поменять статус. Только что была команда, обреченная на тяжелую борьбу за выживание, на сплошные мучения, но серия удачных матчей подняла ее уже в середину таблицы. Да примерно в ту же зону, где находится все еще охотящийся за еврокубковыми путевками «Ростов».

Химчане были хороши. Плотность в центре поля, резкий переход из обороны в атаку, внимательность сзади — в их игре имелось все, чтобы «Ростов», который тоже после зимнего перерыва с точки зрения тонуса совсем неплох, выглядел так себе. «Химкам» не хватало одного — какого-то правильного, своевременного хода, чтобы воплотить преимущество в гол. Они подали стопку стандартов, некоторые — недурно в принципе подали, заставляя напрягаться соперников. Они неоднократно забирались в чужую штрафную, иногда — на скорости. Но ни в одном из этих случаев речи о распоряжении ситуацией с толком все же не шло.

А потом все как-то перевернулось. Неказистый «Ростов» огрызнулся классным стремительным выпадом по флангу. Мяч достался Георгию Махатадзе, который стрелял на убой, но в ворота не попал. А за этим моментом последовали другие. И например, удар Романа Тугарева, если бы ему добавить меткости, наверняка создал бы жуткие трудности для вратаря Ильи Лантратова.

Теперь уже страдали «Химки». Теперь у них провисала игра в центре, а наиболее острый футболист линии атаки Резиуан Мирзов, как, впрочем, и выдвинутый вперед форвард Мохамед Каноте, растворились в ростовских тылах. С созиданием у них клеиться перестало.

Но с голом склеилось сразу после перерыва, еще до того как можно было понять, что каждый из оппонентов предпринял, чтобы преодолеть сложности. Гол родился практически на пустом месте. Мирзов на пару секунд все же вырвался из ростовских тисков и рванул в не такую уж опасную с виду зону в районе угла штрафной. Но в этом эпизоде все сложилась для химчанина идеально. Он дождался, когда Тугарев неловко наступит ему на ногу, а потом пошел уверенно забивать пенальти.

«Ростов», конечно, добавил. И в итоге добился успеха, когда защитник «Химок» Егор Данилкин пропустил простенький заброс на Али Соу. Соу кабанчиком раскидал противников и запихнул мяч в сетку. Ростовчане, разумеется, не могли разглядеть причину, отчего им не стоило торопиться с поздравлениями. Но она, как выяснилось, была. VAR разглядел у Соу крошечный, по сути, эфемерный офсайд.

«Ростов» еще понаседал, а в концовке получил возможность поиграть в большинстве после удаления за вторую желтую карточку Александра Трошечкина. Но ничего полезного из такого расклада он не извлек. Подняться к топ-тройке в этом туре ему уже не суждено, зато «Химки» очутились уже по соседству с ростовским клубом.

Алексей Доспехов