СКР опроверг вызов главы Хакасии на допрос

Управление Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Хакасии не подтвердило “Ъ” сведения о вызове на допрос в качестве свидетеля главы Республики Хакасия Валентина Коновалова. Сегодня некоторые СМИ сообщили, что губернатор якобы даст свидетельские показания по делу группировки мошенников, одним из предполагаемых участников которой якобы является старый знакомый чиновника.

10 марта следственные органы Хакасии раскрыли банду мошенников, которая действовала в республике с апреля 2017 года.

Преступная группа насчитывала шесть человек в возрасте от 24 до 45 лет. Разработанная аферистами криминальная схема, по версии следствия, выглядела так. Одни участники преступной группы приобретали электронную и бытовую технику, их сообщники, работающие в магазинах, оформляли фиктивный возврат товара якобы из-за поломки. Затем злоумышленники, используя ложные экспертные заключения и акты осмотра техники, в судебном порядке взыскивали с магазинов уплаченную за товар сумму, неустойку, компенсацию морального вреда и судебные издержки. Эта схема принесла им доход 1,6 млн руб. Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество организованной группой в особо крупном размере) и ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу), оно насчитывает девять эпизодов.

Константин Воронов, Новосибирск