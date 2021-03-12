В январе экспорт из Челябинской области вырос на 13,6%

В январе этого года экспорт из Челябинской области составил $455,4 млн, что на 13,6% выше показателя января прошлого года, сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона.

На 97,2% вырос экспорт в страны дальнего зарубежья. Среди направлений лидируют Турция ($83,2 млн), Казахстан ($69,5 млн), Кувейт ($53,9 млн), Узбекистан ($46,7 млн) и Египет ($42,4 млн). При этом товарооборот в регионе увеличился на 11,4% и составил $677,8 млн.

Поставки за рубеж минеральных продуктов увеличились на 112%, древесины и целлюлозно-бумажных изделий – на 91,7%, машин, оборудования и транспортных средств – на 20,3%, металлов и изделий из них – на 9%.