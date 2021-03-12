Партии наращивают финансовые мускулы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала финансовые отчеты политических партий за четвертый квартал 2020 года. Первое место ожидаемо заняла «Единая Россия» (ЕР), но в тройку лидеров вошла непарламентская партия «Яблоко». Показавшие наибольший годовой доход среди парламентских партий «Единая Россия» и ЛДПР смогли увеличить его по сравнению с 2019 годом почти на миллиард. Среди непарламентских партий наибольший годовой доход показали «Новые люди», а «За правду» обогнала прошлогоднего лидера — «Коммунистов России».

Всего, согласно представленным в ЦИК сведениям, 35 партий в четвертом квартале 2020 года получили на свои счета 2,38 млрд руб. Почти вся эта сумма состоит из доходов «Единой России», рекордных 2,1 млрд руб. Второе место заняла ЛДПР (52,6 млн руб.), третье — «Яблоко» (47 млн руб.). Удивительно малый доход показала «Справедливая Россия» — всего 318 тыс. руб. Сравнимый доход получила, например, малоизвестная Казачья партия (212 тыс. руб.). Больше заработали даже Партия роста (18,8 млн руб.) и Партия пенсионеров (36,2 млн руб.). Среди новых партий больше всего денег поступило на счета «Новых людей» (15,5 млн руб.) и партии «За правду» (12,3 млн руб., в этом году объединилась со «Справедливой Россией» и «Патриотами России»).

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года большинство партий увеличили свои доходы. Особенно сильно это заметно у парламентских партий: так, ЕР получила почти на 2 млрд руб. больше, чем в 2019 году, ЛДПР получила больше в три раза, а КПРФ — в два.

Больше всего парламентским партиям жертвовали юридические лица, а доля пожертвований от физлиц была либо небольшой, как у КПРФ (446 тыс. руб.) или ЛДПР (200 тыс. руб.), либо нулевой — у «Единой России» и СР. Партия «Яблоко» получила от частных лиц всего 54 тыс. руб. В то же время, например, за счет пожертвований физлиц был сформирован весь бюджет партии «За правду», как и две трети бюджета «Новых людей».

Больше половины партий сохранили неизрасходованные средства. Самая внушительная сумма у «Единой России», которая не успела потратить 1,5 млрд руб. Примерно по 0,5 млрд руб. осталось на счетах КПРФ и ЛДПР. А «Справедливая Россия» отчиталась о перенесенных с прошедших финансовых периодов 144 млн руб.

Лидером по тратам также стала партия власти: в конце года она израсходовала 1,3 млрд руб. Больше всего единороссы потратили на транши региональным отделениям — 767,6 млн руб., а также на содержание руководства (340,5 млн руб.) и пропаганду (193,8 млн руб.). На втором месте КПРФ — 384,6 млн руб.: 192,1 млн руб. пошли на содержание реготделений, 106 млн руб. на содержание руководства и почти 40 млн руб. на содержание партийных СМИ. На третьем месте ЛДПР, потратившая 249,1 млн руб. Почти все деньги либерал-демократов ушли на пропаганду (159,9 млн руб.), на содержание руководства — 60,8 млн руб., на реготделения — более 28 млн руб. На публичные мероприятия (за исключением ЕР) и съезды партии либо вообще не тратились, либо тратили небольшие суммы, в то время как в четвертом квартале 2019 года они тратили по этой строке миллионы, и больше всех — «Единая Россия» (155,2 млн руб. в 2019 году и 0 руб. в 2020 году). Такое сокращение может быть связано с эпидемией коронавируса, поскольку массовые мероприятия, в том числе и партийные съезды, были запрещены. По сравнению с предыдущими кварталами все перечисленные партии увеличили траты на руководство: ЕР ежеквартально тратила около 240–260 млн руб., увеличив, таким образом, под конец года траты на 100 млн руб., а ЛДПР и КПРФ с начала года увеличили расходы втрое. На благотворительность среди всех партий тратили только КПРФ (1,6 млн руб.) и «Справедливая Россия» (1,08 млн руб.).

Годовые расходы партий публикуются ЦИК в сводных отчетах, однако на основании четырех квартальных отчетов можно получить предварительную цифру, которая, как правило, немного меньше итогового результата. Согласно опубликованным данным, больше всего денег за прошлый год получила ЕР (8,03 млрд руб.), что на 0,99 млрд больше, чем в 2019 году (7,04 млрд руб.). 1,18 млрд руб. получила ЛДПР (1,1 млрд руб. в 2019 году). Доходы других партий сократились: КПРФ получила 1,1 млрд руб. против 1,4 млрд руб. в 2019 году, СР — 514,2 млн руб. против 566,9 млн руб. Среди непарламентских партий лидером по денежным поступлениям стали «Новые люди» (239,6 млн руб.), обогнав «Яблоко» (209 млн руб.). На третьем месте — Партия пенсионеров со 153,1 млн руб. В 2019 году лидером среди непарламентских партий были «Коммунисты России» с 394,7 млн руб., однако в прошлом году они получили всего 33,4 млн руб., даже меньше, чем новая партия «За правду» (42,4 млн руб.).

Отметим, в начале года парламентские партии получили транш из федерального бюджета: по закону право на выплаты имеют партии, набравшие больше 3% голосов на предыдущих выборах в Госдуму (152 руб. за каждый поданный за партию голос). В 2020 году ЕР получила из бюджета 4,3 млрд руб., КПРФ и ЛДПР — чуть более 1 млрд руб., «Справедливая Россия» — 497,8 млн руб.

Политолог Евгений Минченко считает, что разница в годовых доходах парламентских партий связана со стратегией финансирования: «У ЕР и ЛДПР самые понятные на сегодня источники финансирования. "Справедливая Россия" находилась в непонятной ситуации: не было ясно, будет объединение или нет. Поэтому спонсоры выжидали». По мнению политолога, у КПРФ в последнее время начало «искрить» с властью, есть внутренние конфликты. Он считает, что после того, как было объявлено, что «радикалов» в федеральной части списка КПРФ не будет, партия может восполнить «финансовую недостачу». Резкое сокращение доходов «Коммунистов России» господин Минченко связывает с тем, что партия выпала из «обоймы» властей: «В последнее время возникли вопросы по поводу адекватности поведения Максима Сурайкина, и это не могло не сказаться на поведении спонсоров».

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что партии начали активно готовиться к думской кампании: «Больше денег надо тем, кто ставит на агитационно-рекламную работу. КПРФ сильна оргмассовой работой своего актива». Увеличение расходов на руководство, по мнению политолога, связано с формированием штабов и увеличением числа управленцев и политтехнологов.

Кира Дюрягина