Депутат подал в суд на заксобрание Владимир Фролов требует извинений от регионального парламента за лишение его права голоса на двух заседаниях

Депутат Оренбургской области Владимир Фролов обратился в суд с иском к заксобранию региона. Господин Фролов пытается оспорить решение областного парламента о лишении его права слова. Также он требует от заксобрания извинений. Депутата лишили права выступления на двух последних заседаниях регионального парламента в минувшем году «за нарушение норм депутатской этики». Основанием стали публичные выступления парламентария, в которых он обвинил коллег из «Единой России» и региональный минздрав в «геноциде населения области».

Депутат законодательного собрания Оренбургской области от «Справедливой России» Владимир Фролов подал иск в областной суд на региональный парламент. Вчера в пресс-службе областного суда „Ъ“ сообщили, что дело направлено в первую инстанцию — Ленинский районный суд Оренбурга.

В суде депутат попытается оспорить постановление заксобрания, по которому его лишили права голоса на двух заседаниях — 26 ноября и 17 декабря 2020 года. Господин Фролов требует от областного парламента извинений на ближайшем заседании за нарушение права на выступление. Кроме того, парламентарий просит разместить на сайте заксобрания следующий текст: «Законодательное собрание Оренбургской области приносит извинения и заявляет о нарушении права на выступление депутата законодательного собрания Оренбургской области Фролова Владимира Ивановича на двух ­заседаниях…».

Владимира Фролова лишили права выступлений на двух заседаниях «за нарушение норм депутатской этики» 26 ноября минувшего года. Тогда за это решение проголосовали 32 депутата регионального парламента, девять человек выступили против, воздержались — трое. По мнению Владимира Фролова, предмета для рассмотрения мандатной комиссией не имелось, а ее решение не соответствовало требованиям закона о статусе депутата. Господин Фролов считал, что его лишили права голоса под конкретные заседания, на которых рассматривались законы о бюджете области и о бюджете ТФОМС.

Он напомнил о том, что случилось после того, как в предыдущем созыве слова лишили депутата Сергея Бенцмана: «Он оспорил это решение в суде. И как после этого выглядел авторитет законодательного собрания? Вы хотите повторения этой политической ошибки?.. »

Основанием для лишения депутата права голоса стало его выступление в заксобрании 28 октября 2020 года. Тогда господин Фролов, настаивая на включении в повестку заседания вопроса о деятельности министерства здравоохранения области, обвинил коллег из фракции «Единая Россия» и региональный минздрав в «геноциде населения ­области».

«Расцениваю действия депутатов фракции „Единая Россия“ как попытку увести от ответственности за развал системы здравоохранения министра здравоохранения Татьяны Савиновой. …Напрямую связываю эти действия с коллапсом в медучреждениях области, с нарушением закона об охране здоровья. Мы имеем ситуацию бездеятельности должностных лиц министерства здравоохранения региона в условиях нарастания большого количества больных коронавирусом и гриппом. Когда больных людей не принимают на лечение в стационарах, они оказываются брошенными без оказания медпомощи, без необходимых антивирусных препаратов в аптеках, то это можно с уверенностью назвать геноцидом населения Оренбургской области»,— заявил Владимир Фролов на заседании 28 октября.

В первый раз депутат обратился в суд Оренбургской области в декабре минувшего года. Тогда заявление было возвращено «в связи с неподсудностью дела». Судья исходил из того, что оспариваемое постановление не относится к категории дел, подлежащих рассмотрению в облсуде. Затем Владимир Фролов обратился в Ленинский районный суд Оренбурга. Заявление также было оставлено без движения и возвращено в связи «с неисправлением недостатков». Обращение депутата в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции также не принесло результатов. Областной суд принял к рассмотрению повторный иск парламентария только в середине февраля.

Управляющий партнер Адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов отмечает, что в регламенте заксобрания Оренбуржья есть положение о том, что выступающий на заседании «не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов и других лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную информацию…». «Поэтому если речь депутата содержала высказывания или выражения, которые содержат или могут содержать обвинения или оскорбления в адрес других депутатов или иных лиц, то его можно, в соответствии с регламентом, лишить права выступления на одном или двух заседаниях при условии, что это решение было принято с соблюдением процедуры,— подчеркивает Алим Бишенов.— Мне сложно судить, насколько высказывания конкретного депутата могут быть расценены уполномоченным лицом или судом как нарушение порядка или регламента, но законодательно это ­возможно».

«Что касается извинений. Тут сложнее. Законодательно у нас не предусмотрено такой формы ответственности как „извинения“. Есть опровержения, есть признание вины, есть компенсация причиненного морального или имущественного вреда. Заставить извиниться суд не может. Так что даже если суд согласится с наличием факта ущемления прав депутата, вряд ли он предпишет извиниться перед ним. Это очень маловероятно»,— считает эксперт.

Ани Айвазян