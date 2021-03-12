Руль отдают губернатору

Заксобрание Ульяновской области готовится к принятию поправок в устав региона, главные из которых — ликвидация поста председателя правительства региона и передача руководства облправительством губернатору. Учитывая, что для внесения поправок в устав требуется не менее двух третей голосов депутатов, принятие законопроекта будет зависеть от позиции фракции КПРФ, которая с окончательным решением не определилась. Остальные депутаты считают, что фактически все равно все решения принимает губернатор, и поправки намерены поддержать. Экономисты считают, что прежняя структура, когда администрация губернатора была дополнительным контролирующим звеном над облправительством, была более эффективной. Политологи полагают, что вводя единоначалие, в год выборов губернатор Сергей Морозов укрепляет свои позиции.

В четверг на расширенном заседании комитета по соцполитике и госстроительству заксобрания Ульяновской области прошло обсуждение законопроекта о внесении изменений в устав региона, подготовленного специальной рабочей группой и внесенного губернатором. Документ вывешен на сайте заксобрания на минувшей неделе. Большинство одобрило поправки и проголосовало за вынесение вопроса на пленарное заседание, которое состоится 24 марта. Представители КПРФ воздержались.

Напомним, о необходимости этих изменений, главное из которых — совмещение обязанностей губернатора и председателя правительства региона, было заявлено еще в июне 2019 года на заседании заксобрания. Первый вице-спикер, секретарь реготделения «Единой России» Василий Гвоздев заявил тогда, что «председатель и областное правительство не выросли до уровня, позволяющего снять с губернатора основную часть работы, и тот вынужден постоянно вмешиваться», а действующая структура — «неэффективна и громоздка, принятие решений занимает иногда месяцы». Губернатор предложение поддержал. Сначала предполагалось, что решения о реформировании надо принять до 1 сентября, затем сроки переносились на январь 2020 года, потом в связи с изменениями Конституции РФ — на май 2020 года. В ноябре законопроект был внесен в заксобрание, но затем отозван на доработку.

Региональные власти уже не раз меняли свое отношение к этому разделению и слиянию полномочий. Весной 2005 года, когда обл­администрация была преобразована Сергеем Морозовым в правительство, были разделены полномочия губернатора и регионального премьера, в 2006 году прокуратура опротестовала это решение, и до 2016 года Сергей Морозов совмещал обе должности, но затем «в целях повышения эффективности управления» было вновь введено разделение функций. Прокуратура на этот раз претензий не имела, отмечая, что теперь это не противоречит измененному федеральному законодательству.

Согласно законопроекту, в устав вносится ряд положений, приводящих его в соответствие с обновленной Конституцией РФ и федеральным законодательством. Также устав дополнен положениями о развитии гражданского общества, к обязанностям облправительства добавлено, что оно реализует госполитику «в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, принимает меры по развитию гражданского общества», добавлены статьи о региональной Общественной палате, перед которой должны ежегодно отчитываться члены правительства, а также о региональных уполномоченных по правам человека, по правам ребенка и защите прав предпринимателей. Вводится право заксобрания вносить губернатору предложения о кандидатурах для назначения на должности региональных министров.

Главные изменения, ради которых и была начата процедура корректировки устава, касаются полномочий губернатора. Согласно предлагаемой редакции, должности председателя регионального правительства больше нет, правительство состоит из губернатора, являющегося его председателем, первых замов губернатора, первого зампреда правительства, заместителей губернатора, заместителей председателя правительства, министров, губернатор «осуществляет непосредственное руководство деятельностью правительства». Полномочия председателя правительства региона истекают 15 апреля. В пояснительной записке подчеркивается, что вводимое «единоначалие приобретает особую значимость при реализации нацпроектов».

Ранее Сергей Морозов уже отмечал, что «в ближайшее время» он возглавит правительство, первых заместителей губернатора будет только два — руководитель аппарата Анатолий Озернов и куратор внутренней политики Александр Костомаров. Кто будет назначен на пост первого зампреда облправительства, губернатор не объявлял. Будет ли это Александр Смекалин, неизвестно. Сам премьер от комментариев отказался. По словам источника, близкого к облправительству, господин Смекалин в неофициальных беседах говорил, что готов к любому решению губернатора. «Не исключено, что за этот пост до 15 апреля еще будет определенная борьба, поскольку там есть свои группы влияния»,— добавил ­собеседник.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в более чем 50 субъектах РФ главы совмещают посты с руководством правительством. В то же время фонд «Петербургская политика» отмечал в 2016 году, что в 26 субъектах РФ посты главы региона и председателя правительства разделены, и чаще всего это происходит там, где к руководству регионом пришли «варяги», недостаточно знающие регион. Эксперты фонда отмечали, что «наблюдается расширение практики разделения полномочий». К примеру, в 2019 году разделение полномочий ввела Кировская область, аргументируя это тоже высокой ответственностью при реализации ­нацпроектов.

Для принятия изменений устава необходимо получить не менее двух третей голосов от числа депутатов. Фракция «Единая Россия» готова поддержать законопроект, депутаты от ЛДПР, считая, что «все равно все решает губернатор», полагают, что проголосуют «за», фракция КПРФ, которая может заблокировать законопроект, имея 12 голосов, пока не определилась, хотя не исключает, что может поддержать изменения, «чтобы губернатор сам отвечал за все».

Эксперт Общественной палаты региона, доктор экономических наук Анатолий Лапин считает, что «действующая система с разделением должностей и администрацией губернатора более эффективна, поскольку администрация выступает в качестве некой контролирующей структуры».

По мнению ульяновского политолога Николая Васина, в год выборов губернатора (состоятся в сентябре) введение единоначалия позволит укрепить позиции Сергея Морозова в предвыборной гонке. «Если не будет никаких провалов в деятельности исполнительной власти, для него это будет возможностью продемонстрировать, что он способен взять всю ответственность на себя»,— сказал политолог.

Сергей Титов, Ульяновск