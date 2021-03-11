Минприроды покидает первый замминистра Денис Храмов

Глава Минприроды Александр Козлов попросил премьера освободить от должности своего первого заместителя Дениса Храмова с формулировкой «по собственному желанию», рассказали собеседники “Ъ”. Этот факт подтвердили “Ъ” в Минприроды.

Господин Храмов занимал эту должность с ноября 2014 года, затем перешел работать в НОВАТЭК на должность зампреда правления газовой компании. Проработав там до 2018 года, он вернулся на прежнюю должность в Минприроды, когда министерство возглавил Дмитрий Кобылкин. После ухода господина Кобылкина в конце прошлого года из министерства свой пост решил покинуть и господин Храмов. По словам источников “Ъ”, он не смог сработаться с новым министром Александром Козловым. Новое место работы Дениса Храмова пока не известно.

В январе министерство сообщило, что сократит число департаментов с 13 до 11, заместителей министра с восьми до шести за счет перераспределения обязанностей. На тот момент у Александра Козлова было семь заместителей, включая Дениса Храмова. Помимо него, это секретарь — замминистра Светлана Радченко, замминистра Мурад Керимов, замминистра — руководитель Роснедр Евгений Киселев, замминистра Сергей Ястребов, замминистра — руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко, замминистра Константин Цыганов. Ранее в конце декабря министерство покинул замминистра Константин Румянцев, который курировал департамент международного сотрудничества, департамент государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана, а также Росгидромет.