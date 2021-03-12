СКР проверит новосибирское следствие

Глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин направил в Новосибирск комиссию для проведения служебной проверки в отношении руководителя регионального управления ведомства Андрея Лелеко. На время ее проведения генерал-майор Лелеко отстранен от занимаемой должности. Претензии в его адрес были высказаны на расширенном заседании коллегии СКР, главная из них — ухудшение качества следствия: в 2020 году более сотни уголовных дел было возвращено на доработку.



Председатель СКР Александр Бас­трыкин назначил проведение комиссионной служебной проверки в отношении руководителя новосибирского управления ведомства Андрея Лелеко, занимающего этот пост с июня 2014 года. На время проверки он отстранен от должности, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По сведениям „Ъ-Сибирь“, обязанности руководителя управления возложены на первого заместителя Антона Бадулина.

Серьезная критика в адрес генерал-майора Лелеко прозвучала на расширенном заседании коллегии СКР, которая прошла 5 марта и была посвящена итогам работы следственного ведомства в 2020 году. Господин Лелеко принимал в ней участие в режиме телемоста. Новосибирскому генералу было указано на ухудшение качества следствия. Свыше ста уголовных дел в регионе было возвращено доработку — это один из худших показателей среди региональных управлений СКР. Также претензии касались сроков расследования.

«Выросло число уголовных дел, расследованных в срок свыше двух месяцев, следовательно, возросло и число лиц, длительное время содержащихся под стражей, в том числе и несовершеннолетних. Увеличилось число требований надзорного ведомства об устранении нарушений закона в ходе следствия, а также количество обращений жителей Новосибирской области, поступающих в центральный аппарат, что уже ранее неоднократно озвучивалось в рамках еженедельных совещаний при председателе СКР»,— рассказала госпожа Петренко.

Причинами указанных нарушений, по мнению центрального аппарата СКР, стали управленческие ошибки руководящего состава подразделения, «недостатки в планировании, волокита при расследовании уголовных дел». В Новосибирск было решено направить ведомственную комиссию для проведения служебной проверки в отношении Андрея Лелеко. Она может продлиться около месяца. В региональном управлении СКР в ответ на запрос „Ъ-Сибирь“ порекомендовали обращаться в СК РФ.

Андрей Лелеко родился в Свердловской области. В середине 1990-х годов он закончил Уральскую государственную юридическую академию. До образования СКР работал в органах МВД и прокуратуры. В Новосибирск он переехал в 2011 году и возглавил управление СКР по Сибирскому федеральному округу. В 2012 году господину Лелеко присвоили звание генерал-майора юстиции, а спустя два года предложили занять пост начальника новосибирского управления СКР. Самый громкий скандал за период его руководства управлением произошел в январе 2020 года: за получение взятки сотрудники ФСБ задержали полковника юстиции Юрия Лущенкова, который возглавлял Заельцовский меж­районный отдел СКР по Новосибирской области. По версии правоохранителей, он получил 500 тыс. руб. за предоставление сведений об объеме доказательств, собранных следователями на организаторов подпольных казино (это дело еще расследуется). В июле 2021 года у господина Лелеко истекает срок полномочий, которыми его наделил президент РФ.

Отметим, что на коллегии СКР критике был подвергнут не только господин Лелеко. Претензии также были высказаны к руководителям региональных управлений ведомства Алексею Сердюкову (Калмыкия), Алексею Назину (Курская область) и Альберту Кизимову (Тверская область).

Константин Воронов