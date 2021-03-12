Голосованию подводят цифру

Сибирские регионы не спешат участвовать в пилотном проекте ЦИК России по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ), который будет запущен на выборах в сентябре 2021 года. Свои заявки на участие регионы должны были направить в ЦИК до 10 марта. В избиркомах говорят о недостаточных технических возможностях на местах для организации дистанционного голосования и задаются вопросом о том, «насколько будет высок уровень доверия граждан к выборам, проведенным таким способом». Эксперты считают, что подготовиться к ДЭГ за полгода до выборов практически невозможно.
В регионах Сибири пока не планируют участвовать в пилотном проекте ЦИК России по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) в сентябре 2021 года. С решением регионы должны были определиться до 10 марта и направить соответствующие заявки в ЦИК. В них, в частности, необходимо было указать количество активных пользователей интернета в соотношении с числом избирателей в регионе, качество и географию покрытия интернетом территории субъекта, характеристики санитарно-эпидемиологической ситуации и возможности по проведению информационно-разъяснительной кампании о ДЭГ, количество избирателей, зарегистрированных на портале «Госуслуги» и пр.
С предложением к регионам принять участие в проекте ДЭГ ЦИК обратился в начале февраля этого года. Для участия в электронном голосовании ЦИК отберет шесть субъектов, включая Москву. Окончательное решение планируется принять в мае, после проведения общероссийской тренировки по тестированию ДЭГ.
ДЭГ было разработано по заданию ЦИК «Ростелекомом». Впервые эксперимент по электронному голосованию проводился на выборах в Мосгордуму в 2019 году, жители трех из 45 одномандатных избирательных округов могли голосовать онлайн через портал mos.ru. Однако тогда отмечалось, что система работала со сбоями. Не в режиме теста ДЭГ применялось на голосовании по поправкам в Конституцию в 2020 году в Москве и Нижегородской области.
В сентябре в России пройдут выборы в Госдуму. Кроме этого, в Сибири крупные региональные кампании предстоят в Алтайском и Красноярском краях, Омской и Томской областях, где состоятся выборы депутатов парламента. В Кемерове пройдут выборы в горсовет народных депутатов, в Туве — нового главы республики.
В избиркоме Кузбасса сообщили, что не подали заявку в ЦИК из-за технических возможностей по организации ДЭГ. О такой же проблеме говорят и в избиркоме Республики Алтай: «У нас недостаточно хорошие качество интернета и его покрытие в регионе, качество связи не стопроцентное. Это объясняется спецификой горной местности». Председатель избиркома Хакасии Александр Чуманин отметил, что среди возможных проблем для проведения ДЭГ — недостаточное количество зарегистрированных на портале «Госуслуги». «Мы изучили целевые показатели и пришли к выводу, что пока не готовы. Например, у нас около 60% от общего числа избирателей (по данным избиркома на январь 2021 года количество избирателей и участников референдума составляет 396,9 тыс. человек.— „Ъ“) зарегистрированы на „Госуслугах“. По нашим оценкам, это слишком малое количество»,— сказал он. По словам председателя избиркома Алтайского края Ирины Акимовой, на «Госуслугах» зарегистрированы 53,5% от общего числа избирателей (боле 1,8 млн человек), из них доля активных пользователей составляет чуть более 10%.
В избиркоме Новосибирской области „Ъ-Сибирь“ также сообщили, что не планируют принимать участие в эксперименте, так как «избиратели привыкли к традиционной форме голосования», тем более, что сейчас есть множество способов воспользоваться своим конституционным правом: прикрепиться к удобному избирательному участку, проголосовать «на дому», предусмотрено трехдневное голосование. «Хотелось бы понять, насколько будет высок уровень доверия граждан к выборам, проведенным с помощью дистанционного голосования. К тому же председатель ЦИК Элла Памфилова отмечает, что ДЭГ — это только дополнительный способ голосования»,— сообщили в облизбиркоме. Председатель избиркома Красноярского края Алексей Подушкин сказал, что они посмотрят, как эксперимент пройдет в других регионах, «чтобы изучить их практики и проанализировать возможные ошибки». В избиркомах Омской, Томской, Иркутской областей и Тувы не стали комментировать свою готовность к организации электронного голосования.
Политолог Константин Лукин говорит, что для организации ДЭГ регионы заранее должны были провести большую подготовительную работу — расширить покрытие интернета, сотовой связи, создать базу сотрудников, способных работать с системой, повсеместно внедрить в пользование «Госуслуги», через которые проходит верификация подписей при электронном голосовании. «По моим оценкам, подготовиться к ДЭГ за полгода до выборов практически невозможно»,— говорит эксперт. Он считает, что уже сам запрос от ЦИК к регионам по участию в ДЭГ — сигнал им о том, что нужно готовиться к новым формам голосования.
Политолог Алексей Осипов полагает, что избиркомы не планируют участвовать в проекте не только по техническим причинам, но и из-за возможных вопросов к легитимности выборов: «Мы говорим о вероятных фальсификациях, поскольку в киберпространстве для этого сейчас есть масса возможностей. Отследить такие нарушения будет сложнее, чем бумажные бюллетени».