Суд отменил решение о запрете объявления о продаже капусты на сайте ИД «Крестьянин»

Оренбургский областной суд отменил решение центрального районного суда Оренбурга о признании запрещенным объявления о продаже пекинской капусты из Польши на сайте Agrobook.ru (принадлежит ИД «Крестьянин»). Об этом сообщила генеральный директор ЗАО ИД «Крестьянин» Ирина Самохина на своей странице в Facebook.

«Дело отправили на новое рассмотрение», - написала госпожа Самохина.

Напомним, в декабре 2020 года Оренбургская транспортная прокуратура обратилась с административным иском к оренбургскому Управлению Роскомнадзора. Ведомство требовало признать запрещенным объявление о продаже пекинской капусты из Польши, которое было опубликовано на сайте Agrobook.ru. Владелец сайта выступила в процессе заинтересованным лицом. В возражении на иск руководителя ИД «Крестьянин» было указано, что объявление о продаже пекинской капусты из Польши в феврале 2013 года опубликовал пользователь под ником «balkantd». Профиль принадлежал ООО «Балканский торговый дом», которое прекратило деятельность в 2018 году. В 2014 году России было введено эмбарго на ввоз продуктов и, в частности, овощей из Евросоюза и других государств. Владелец Agrobook.ru узнала о размещенном объявлении только после предъявленного иска, вскоре оно было удалено с сайта. Суд признал объявление незаконным: по мнению истца, объявление являлось угрозой национальной безопасности.

Наталья Шинкарева