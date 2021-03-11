ЕЦБ сохранил нулевую базовую ставку

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на уровне 0%, сообщается на сайте регулятора. Маржинальная ставка и ставка по депозитам также остались на прежнем уровне 0,25% и –0,5% соответственно.

Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки останутся на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока прогноз по инфляции не будет стабильно близок к 2% (но ниже этого значения). Базовая ставка находится на нулевом уровне с марта 2016 года.

Параметры экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme также остались без изменений. Ее объем сейчас составляет €1,85 трлн. Программа будет действовать минимум до конца марта 2022 года.