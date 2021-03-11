Чуть более половины депутатов горосовета Красноярска приняли отчет мэра о его работе

Горсовет Красноярска принял отчет мэра Сергея Еремина о его работе и работе горадминистрации. «За» проголосовали только 16 и 28 присутствующих.

«2020 год для нас стал годом наращиваний и потерь. Потери связаны с последствиями пандемии. Снижение социально-экономического развития, рост безработицы – как ножом по сердцу. Основную нагрузку понес малый и средний бизнес», - сказал господин Еремин.

По его данным, смертность в Красноярске превысила рождаемость. В 2020 году число родившихся составило 11546 человек, число умерших -13 612 человека. Естественная убыль населения - 2 066 человек. Также на 0,2% сократилась численность работников по крупным и средним организациям города - до 276,3 тыс. человек. Уровень безработицы в 2020 году составил 4,06%, в то время как в 2020 году он был на уровне 0,38%.

Среди достижений отмечается, в частности, то, что в прошлом году по госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в Красноярск прибыло более 1 тыс. человек (что на 36,7% больше, чем в 2019 году). Также увеличились поступления налоговых доходов в бюджет на 10,3% , до 14,6 млрд руб.

Отчет мэра подвергся критике оппозиции. Представители ЛДПР сравнили отчет мэра с предвыборной речью.

Юлия Сасевич