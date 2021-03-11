В Хабаровске священника арестовали на 20 суток за участие в несогласованных акциях

Центральный районный суд Хабаровска сегодня, 11 марта, принял решение об аресте на 20 суток протоиерея Биробиджанской епархии Андрея Винарского. Как сообщили агентству «РИА Новости» в суде, он повторно нарушил правила участия в публичных акциях (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Ранее 53-летний настоятель прихода святителя Николая в поселке Николаевка Еврейской автономной области уже был оштрафован за участие в незаконном протестном шествии на 15 тыс. руб.

Агентство со ссылкой на адвоката священника Татьяну Титкову сообщает, что он был задержан днем ранее и провел ночь в отделе полиции. В суде полиция предоставила видеозаписи, на которых Андрей Винарский заснят на главной площади Хабаровска 18 января. «Это просто был сбор десяти человек, которые мирно общались между собой в центре площади… По версии сотрудников полиции, он участвовал в несогласованном митинге в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и политика Алексея Навального»,— приводит агентство слова адвоката.

В Биробиджанской епархии сообщили, что архиепископ Ефрем (Просянок) уже после первого задержания запретил протоиерею участвовать в акциях в поддержку Сергея Фургала.

Сторона защиты намерена обжаловать решение суда.

Эрнест Филипповский, Хабаровск