Исламская ипотека от Ак Барс Банка

Ислам запрещает ростовщичество, поэтому вместо традиционного кредита ПАО «АК БАРС» БАНК предлагает Исламскую ипотеку — жилищное финансирование посредством продажи жилья с наценкой. Продукт разработан в соответствии со стандартами Организации по учету и аудиту в исламских финансовых учреждениях при участии ДУМ РТ. Рассказываем, что это за ипотека, кто ее может взять и как оформить.

В чем суть Исламской ипотеки

Ак Барс Банк запустил новый проект «Исламская ипотека», в основе которого лежат не кредитные отношения и денежный заем, а договор купли-продажи. Объясняем, как работает новый продукт.

Исламская ипотека — это рассрочка, в которой взаимодействуют три стороны:

клиент — выбирает жилье и подает онлайн-заявку в Ак Барс Банк;

Ак Барс Банк — принимает заявку и проверяет платежеспособность клиента;

ООО «Ипотечный партнер» — покупает квартиру и с наценкой продает ее клиенту в рассрочку.

Садриев М. М., руководитель направления исламского банкинга Ак Барс Банка Размер наценки на квартиру определяется индивидуально и зависит от срока договора, размера первоначального взноса и других параметров. Наценка сопоставима с переплатой по стандартной ипотеке на вторичную недвижимость»

Для клиента стоимость жилья с наценкой остается фиксированной на весь срок договора. А договор не предусматривает комиссий, пени и изменения стоимости.

Пока Исламскую ипотеку можно оформить на квартиры в Казани и Уфе

Особенности Исламской ипотеки

У проекта «Исламская ипотека» есть неоспоримые преимущества.

Нет пени за просрочку. По канонам Шариата запрещено получать выгоду с долга, поэтому пени за просрочку платежа начисляться не будут. Платить нужно столько, сколько указано в договоре купли-продажи жилья.

Отсутствие страховки. Сопутствующие продукты — страхование жизни или жилья — клиент оформляет, если сам этого захочет. В договоре Исламской ипотеки нет условий об обязательной страховке.

Минимальный первоначальный взнос. Чтобы оформить Исламскую ипотеку, достаточно предоставить первоначальный взнос — от 10% от стоимости жилья.

На каких условиях можно оформить Исламскую ипотеку

Есть требования к недвижимости: квартира расположена в пределах Казани или Уфы, здание не старше 1960 года, помещение находится не в подвале и не в доме барачного или деревянного типа.

Кто может обратиться за Исламской ипотекой

Исламская ипотека не означает, что оформить ее может только мусульманин — подать заявку может любой гражданин, который подходит под требования банка:

возраст на момент заключения договора — старше 18 лет;

возраст на момент окончания договора — меньше 70 лет;

гражданин РФ;

постоянная либо временная регистрация на территории РФ;

трудовой стаж по последнему месту работы не менее 3 месяцев, для ИП — деятельность должна вестись не менее 12 месяцев.

Если несколько покупателей оформляют рассрочку в долях, каждый из них должен соответствовать перечисленным требованиям.

Как работает Исламская ипотека

Клиент подает заявку в Ак Барс Банк

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Банк оценивает платежеспособность клиента и озвучивает решение

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Клиент вносит обеспечительный платеж на расчетный счет ООО «Ипотечный партнер»

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«Ипотечный партнер» выкупает квартиру у продавца

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«Ипотечный партнер» продает клиенту выкупленную квартиру с наценкой и в рассрочку по Договору купли-продажи

Клиент становится собственником жилья сразу после покупки, а квартира находится в обременении у ООО «Ипотечный партнер». Ежемесячные платежи покупатель выплачивает «Ипотечному партнеру» согласно графику платежей.

Если у клиента образовалась просрочка, с ним начинает работать управление по взысканию просроченной задолженности — банк не передает долг коллекторам и иным организациям по взысканию долгов

Как подать заявку на Исламскую ипотеку