Исламская ипотека от Ак Барс Банка

Ислам запрещает ростовщичество, поэтому вместо традиционного кредита ПАО «АК БАРС» БАНК предлагает Исламскую ипотеку — жилищное финансирование посредством продажи жилья с наценкой. Продукт разработан в соответствии со стандартами Организации по учету и аудиту в исламских финансовых учреждениях при участии ДУМ РТ. Рассказываем, что это за ипотека, кто ее может взять и как оформить.
В чем суть Исламской ипотеки
Ак Барс Банк запустил новый проект «Исламская ипотека», в основе которого лежат не кредитные отношения и денежный заем, а договор купли-продажи. Объясняем, как работает новый продукт.
Исламская ипотека — это рассрочка, в которой взаимодействуют три стороны:
- клиент — выбирает жилье и подает онлайн-заявку в Ак Барс Банк;
- Ак Барс Банк — принимает заявку и проверяет платежеспособность клиента;
- ООО «Ипотечный партнер» — покупает квартиру и с наценкой продает ее клиенту в рассрочку.
Садриев М. М., руководитель направления исламского банкинга Ак Барс Банка
Размер наценки на квартиру определяется индивидуально и зависит от срока договора, размера первоначального взноса и других параметров. Наценка сопоставима с переплатой по стандартной ипотеке на вторичную недвижимость»
Для клиента стоимость жилья с наценкой остается фиксированной на весь срок договора. А договор не предусматривает комиссий, пени и изменения стоимости.
Особенности Исламской ипотеки
У проекта «Исламская ипотека» есть неоспоримые преимущества.
Нет пени за просрочку. По канонам Шариата запрещено получать выгоду с долга, поэтому пени за просрочку платежа начисляться не будут. Платить нужно столько, сколько указано в договоре купли-продажи жилья.
Отсутствие страховки. Сопутствующие продукты — страхование жизни или жилья — клиент оформляет, если сам этого захочет. В договоре Исламской ипотеки нет условий об обязательной страховке.
Минимальный первоначальный взнос. Чтобы оформить Исламскую ипотеку, достаточно предоставить первоначальный взнос — от 10% от стоимости жилья.
На каких условиях можно оформить Исламскую ипотеку
Есть требования к недвижимости: квартира расположена в пределах Казани или Уфы, здание не старше 1960 года, помещение находится не в подвале и не в доме барачного или деревянного типа.
Кто может обратиться за Исламской ипотекой
Исламская ипотека не означает, что оформить ее может только мусульманин — подать заявку может любой гражданин, который подходит под требования банка:
- возраст на момент заключения договора — старше 18 лет;
- возраст на момент окончания договора — меньше 70 лет;
- гражданин РФ;
- постоянная либо временная регистрация на территории РФ;
- трудовой стаж по последнему месту работы не менее 3 месяцев, для ИП — деятельность должна вестись не менее 12 месяцев.
Если несколько покупателей оформляют рассрочку в долях, каждый из них должен соответствовать перечисленным требованиям.
Как работает Исламская ипотека
Клиент становится собственником жилья сразу после покупки, а квартира находится в обременении у ООО «Ипотечный партнер». Ежемесячные платежи покупатель выплачивает «Ипотечному партнеру» согласно графику платежей.
Как подать заявку на Исламскую ипотеку
- Подать заявку можно онлайн или в отделениях Ак Барс Банка по адресам: г. Казань, ул. Чистопольская, д. 5 и г. Уфа, ул. Менделеева, д. 134/1.
- В заявке указать Ф. И. О., номер телефона, город, стоимость жилья, сумму первоначального взноса, срок финансирования.
- Дождаться звонка специалиста, который проконсультирует и ответит на ваши вопросы.