Банк «Кубань Кредит» подвел итоги 2020 года Минувший 2020 год из-за пандемии COVID-19 был сложным для отечественного банковского сектора. Однако Банку «Кубань Кредит» удалось продемонстрировать значительный рост по основным показателям. Таким образом, кредитная организация в очередной раз подтвердила, что по праву является крупнейшим самостоятельным банком Краснодарского края и занимает в ЮФО лидирующие позиции по многим направлениям деятельности.

Председатель правления КБ «Кубань Кредит» ООО Нина Чупрынникова рассказала о достигнутых финансовых результатах, поддержке регионального бизнеса в период локдауна, наиболее востребованных банковских продуктах, а также о задачах, стоящих перед банком.

— Нина Николаевна, как вы можете охарактеризовать завершившийся год?

— Это был один из самых непростых периодов в истории КБ «Кубань Кредит». Он стал проверкой нашей бизнес-модели на прочность и одновременно — на гибкость. Несмотря на то что банк ранее неоднократно преодолевал сложности, связанные с экономическими потрясениями, сегодняшняя ситуация в корне отличается от прежних. Она не зависит от экономики, а, значит, не поддается прогнозу, и четких алгоритмов действий для ее преодоления нет. Коронакризис и работа в его условиях навсегда изменили существующие рыночные отношения и принципы деловых связей. Все участники бизнес-процессов стали учиться работать в новой реальности. Тот факт, что Банк «Кубань Кредит» смог не только сохранить свои финансовые показатели, но и значительно нарастить их, говорит о правильной оценке конъюнктуры в целом. Прежде всего это позволило нам перенастроить приоритетные направления детальности и скорректировать стратегию развития. Финансовые итоги года показывают, что это были верные решения.

— Каких результатов добился Банк «Кубань Кредит»?

— За год активы-нетто банка выросли на 7% — до 122 млрд рублей. Чистая прибыль составила 1,7 млрд рублей, собственный капитал увеличился на 13% — до 14,3 млрд рублей.

Объем кредитов, выданных реальному сектору экономики, превысил 40 млрд рублей. В результате корпоративный кредитный портфель достиг 53,4 млрд рублей (прирост — 2%). Порядка 76% ссудной задолженности — это кредиты, предоставленные предприятиям малого и среднего бизнеса.

Значительная динамика отмечена в части депозитов юридических лиц. За год их объем увеличился на 39% и превзошел 27,5 млрд рублей. Что касается вкладов населения, депозитный портфель частных клиентов составил более 71 млрд рублей.

— Из-за осложнения экономической ситуации, вызванного пандемией COVID-19, много внимания уделялось поддержке бизнеса, в первую очередь— из сегмента МСБ. Что в этом плане предпринял банк?

— Конечно, мы не могли оставаться в стороне, ведь корпоративное направление для нас в настоящее время основное. На протяжении ряда лет «Кубань Кредит» входит в топ10 отечественных банков по размеру кредитного портфеля МСБ и лидирует в ЮФО по объему кредитования предпринимателей. Услугами банка пользуются свыше 34 тысяч юридических лиц. Поэтому нам было важно поддержать наших корпоративных клиентов.

Мы понимали, что первыми под ударом после введения ограничительных мер окажутся представители малого и среднего бизнеса. Банк сразу начал прорабатывать шаги, которые могли бы максимально смягчить финансовые потери и риски закрытия: отсрочки платежей по кредитам, «кредитные каникулы», новые займы под минимальные процентные ставки, реструктуризацию действующих кредитов. «Кубань Кредит» шел навстречу всем, кто обращался за помощью.

Банк одним из первых на юге России включился в мероприятия по поддержке бизнеса, инициированные руководством страны. В рамках постановлений правительства РФ №422 от 02.04.2020 и № 696 от 16.05.2020 предпринимателям предоставлялись кредиты на неотложные нужды для сохранения занятости и возобновление деятельности. Объем кредитования превысил 570 млн рублей, в результате чего было сохранено порядка семи тысяч рабочих мест в Краснодарском крае и Республике Адыгее.

«Объем кредитов, выданных реальному сектору экономики, превысил 40 млрд рублей. В результате корпоративный кредитный портфель достиг 53,4 млрд рублей. Порядка 76% ссудной задолженности — это кредиты, предоставленные предприятиям малого и среднего бизнеса.»

— Приходилось ли банку сталкиваться с невозвратами по кредитам для бизнеса?

— С проблемой невозврата сталкиваются все банки, и «Кубань Кредит» не исключение. Чтобы минимизировать риски, мы практикуем индивидуальную работу с клиентами: оцениваем финансовые возможности заемщика и перспективы бизнеса, после чего определяем допустимую сумму кредита и размер процентной ставки. Это бережет клиентов от невыполнимых обязательств, а «Кубань Кредит» — от потенциально проблемной задолженности. Наш подход себя полностью оправдывает: кредитный портфель банка в числе лучших в стране по качеству.

Следует понимать, что у невозвратов бывают объективные и субъективные причины. Если заемщик не может платить по кредитам в связи с внезапно возникшими обстоятельствами (сложностями в бизнесе, личной жизни, со здоровьем и т. д.), это объективные причины. Каждый подобный случай мы рассматриваем отдельно, стараясь найти выход, который устроит и клиента, и банк.

— А какие причины считаются субъективными?

— Ситуации, в которых предприниматели изначально планируют не возвращать займы. Скажем, специально инициируют собственное банкротство. Как, например, прецедент в отношениях между нашим банком и группой компаний «Юбилейная». Владелец предприятий оформил несколько кредитных договоров на сотни миллионов рублей. Когда у налоговых органов возникли к нему вопросы из-за больших задолженностей по налогам и сборам, заемщик объявил компании банкротами и перестал исполнять кредитные обязательства. Мы обратились в следственные органы, которые усмотрели в действиях бизнесмена признаки преднамеренного банкротства и возбудили уголовное дело. Расследование закончено, в настоящее время дело рассматривается судом, где заемщик выступает подсудимым. На судебные заседания он не является, потому что, по информации адвоката, уехал за границу.

«Кубань Кредит» неоднократно предлагал собственнику ГК «Юбилейная» мирно урегулировать возникшие разногласия и вернуть заемные средства. Но вместо того чтобы воспользоваться возможностью вернуть предприятие, он предпочел устраивать в Интернете информационные атаки, ложно обвиняя банк и его руководство в своих проблемах и попытке рейдерского захвата. Атаки продолжались даже после заключения нами договора цессии — год назад «Кубань Кредит» передал свои требования по кредитным обязательствам ГК «Юбилейная» третьей стороне, после чего у нас не осталось финансовых претензий к владельцу предприятий. Очевидно, что цель этих информационных вбросов — попытка давления на следствие и суд. Банк «Кубань Кредит» заслуженно имеет высокую деловую репутацию и совершенно необоснованно подвергается ложным обвинениям в данных публикациях, по которым, кстати, возбуждено и расследуется уголовное дело о клевете.

— Как строилась работа банка по ипотечному кредитованию?

— Как и прежде, ипотека в 2020 году оставалась одним из ключевых направлений деятельности КБ «Кубань Кредит». Свои коррективы в наши задачи по ипотечному кредитованию внес коронакризис. В первом полугодии, особенно в период локдауна, наблюдалось объяснимое затишье. Активизация наметилась после утверждения правительством мер антикризисной поддержки строительной отрасли. Они дали банку возможность разработать ипотечные продукты с более лояльными условиями и тем самым увеличить спрос на ипотеку.

Наибольшим интересом у наших клиентов в минувшем году пользовалась программа «Льготная ипотека 6%», которая, между прочим, возглавила рейтинг самых выгодных ипотечных предложений российских банков, по версии ЦИАН. В рамках программы оформлено свыше 1200 ипотечных кредитов общим объемом свыше двух млрд рублей.

Если говорить в общем, банк за год предоставил порядка 2300 ипотек на сумму более 4 млрд рублей. Около 25% всех сделок совершено в Ростове-на-Дону.

— Пандемия ускорила цифровизацию финансовых услуг и развитие дистанционных каналов коммуникации с клиентами. Как это отразилось на работе КБ «Кубань Кредит»?

— Амбициозные планы по переходу в цифровое пространство стояли перед нами еще до начала пандемии, поэтому сложившаяся обстановка заставила оперативно воплощать их в жизнь. Мы ускорили работу над тем, чтобы все наши продукты и инструменты стали доступны онлайн, и в ближайшей перспективе рассчитываем на увеличение доли продаж в Интернете.

В 2020 году обновилось мобильное приложение банка и сервис «Кубань Кредит Онлайн», чьи функционалы значительно расширились. Это сразу отразилось на количестве онлайн-пользователей и объеме дистанционных операций: оба показателя выросли более чем на 30%.

Цифровизация касается не только нашего розничного бизнеса, но и корпоративного. «Кубань Кредит» активно занимается переводом всех взаимодействий с клиентами — юридическими лицами в удаленный формат. В настоящее время банк расширяет возможности собственного удостоверяющего центра по выпуску квалифицированной электронной подписи. В 2020 году совместно с Росреестром был реализован механизм электронной регистрации залога объектов недвижимости по кредитам для бизнеса. Сейчас этот инструмент доступен только в головном офисе, но после окончания тестового периода механизм будет масштабирован на всю филиальную сеть.

«В направлении розничного бизнеса приоритетными останутся ипотека, потребительское кредитование и депозиты.»

— Какие задачи стоят перед банком в 2021 году?

— «Кубань Кредит» продолжит расширять взаимодействие с представителями малого и среднего бизнеса за счет привлечения новых клиентов и развития продуктовой линейки. Сегодня мы предлагаем предпринимателям разнообразные кредитные программы в зависимости от отрасли, которую они представляют, депозитные и зарплатные проекты, услуги факторинга и другие финансовые инструменты. Банк будет стремиться к еще большему охвату участников рынка, что приведет к увеличению объема корпоративного кредитного портфеля.

В направлении розничного бизнеса приоритетными останутся ипотека, потребительское кредитование и депозиты. Мы предлагаем одни из самых привлекательных условий в ЮФО, благодаря чему клиентская база постоянно растет. Тем не менее нам необходимо сделать получение банковских розничных продуктов максимально быстрым и удобным. Этого можно добиться с помощью цифровых технологий. Следовательно, много усилий будет сосредоточено на технологических разработках.

На сегодняшний день в региональную сеть банка входит 85 дополнительных офисов, более пятидесяти касс приема платежей и порядка ста пунктов денежных переводов. В 2021 году банк намерен и дальше расширять свою территорию присутствия. Планируется открытие дополнительных офисов в Ростовской области — в городах Семикаракорске, Азове, Зернограде, Ростове-на-Дону, а также в станице Крыловской Краснодарского края.

Как и прежде, банк будет оказывать поддержку социальным учреждениям, культурно-просветительским и художественным проектам, благотворительным фондам и НКО. Минувший год показал, насколько им важна помощь бизнеса.

Выполнение поставленных задач укрепит позиции КБ «Кубань Кредит» на региональном рынке, сделает банк еще более клиентоориентированным и конкурентоспособным.

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