В Красноярском крае возбуждено третье уголовное дело из-за массового отравления школьников

В Красноярском крае возбуждено третье уголовное дело по факту заболевания школьников из-за некачественного оказания услуг по организации питания в учебных заведениях. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По данным прокуратуры сотрудники МАУ «Центр питания», которое отвечает за контроль и качество школьного питания, ненадлежащим образом осуществляли должностные обязанности и не пресекли некачественное оказание услуг.

«В результате преступных действий более 100 детей, обучающихся в школах Советского и Октябрьского районов Красноярска, заболело иерсиниозной инфекцией», - сообщает прокуратура.

Ранее по фактам массового отравления учащихся 25 школ Красноярска было возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей), а также дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

Оксана Павлова