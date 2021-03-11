Девять имамов против одного муфтия Одноверцы обвинили башкирского священнослужителя в поддержке ваххабитов

Девять имам-хатыбов из Абзелиловского района Башкирии пожаловались президенту Владимиру Путину на распространение в республике идей ваххабизма. По мнению имамов, муфтий Башкирии Айнур Биргалин ведет «открытую политику на ваххабизацию населения» и не уважает местные традиции. Господин Биргалин называет обвинения безосновательными и намерен добиться правовой оценки обращения, которое, по его мнению, наносит ущерб деловой репутации.

Обращение к президенту Путину подготовили девять имам-хатыбов (духовных лидеров общин) Абзелиловского района Башкирии. Текст был опубликован на сайте имам-хатыба мечети деревни Таштимерово Назира Сабитова. По словам авторов обращения, «вся смута» началась после того, как в 2019 году Духовное управление мусульман Башкирии (ДУМ РБ) возглавил новый председатель — Айнур Биргалин. У молодого муфтия, отмечают имамы, «открытая политика на ваххабизацию населения, мечетей, мусульманских общин республики».

У «команды Биргалина», как пишут авторы обращения, «нет уважения к старшим, к традициям и обычаям местного народа».

В настоящее время, по их словам, в Башкирии якобы ведется «активная пропаганда идеологии ваххабизма» и «информационная война против имамов традиционного ислама» некими салафит-ваххабитскими организациями. Несогласие с политикой муфтия, как следует из обращения, стало причиной выхода части имам-хатыбов Абзелиловского района из состава ДУМ РБ. Авторы письма отмечают, что решили вступить в Центральное духовное управление мусульман России (ЦДУМ РФ) под руководством Талгата Таджуддина, так как ЦДУМ «ведет политику по сохранению и укреплению традиционного ислама, традиций коренных народов, на которых выросло не одно поколение религиозных деятелей». Владимира Путина имамы попросили снять с поста Айнура Биргалина и «принять меры» в отношении его заместителя Фидана Газизова.

Один из авторов обращения, имам-хатыб мечети деревни Озерное Абзелиловского района Айрат Азаматов, рассказал “Ъ”, что конфликт с ДУМ РБ начался после того, как управление назначило имам-мухтасибом (куратором) Абзелиловского района «своего человека», проигнорировав предложения по кандидатурам местных имамов.

Признаки ваххабизма, по мнению господина Азаматова, проявляются в том, что представители ДУМ РБ требуют проводить погребальный обряд не так, как до этого он традиционно проводился имамами Абзелиловского района.

«Они нам говорят, что то, что мы делаем,— все это новшества, этого в Коране не написано»,— сказал он. Господин Азаматов отметил, что «это не единичный случай».

Председатель ДУМ РБ Айнур Биргалин назвал обвинения безосновательными. «Устав ДУМ РБ закрепляет, что мы обязаны следовать традиционному исламу, который мы и проповедуем. Мы не имеем никакого отношения к ваххабизму и осуждаем это течение. Мы за мир и спокойствие и будем всегда чтить традиции ислама без всякого инакомыслия и идеологии посторонних религиозных и политических деятелей»,— сказал он “Ъ”. По словам Айнура Биргалина, авторы обращения «не пользуются авторитетом среди населения».

«Они говорят, что якобы их много и за ними стоит народ. На самом деле за ними никто не стоит. Они не проводят пятничные богослужения, к их мечетям даже тропинки от снега никогда не расчищены»,— отметил он.

Он также заявил, что имам-хатыб Назир Сабитов, на сайте которого опубликовано письмо, «критикует президента России на своих страницах в социальных сетях, а потом пишет обращения на имя президента».

Господин Биргалин также сказал, что намерен «дать правовую оценку» обращению имамов и направить текст на лингвистическую экспертизу на предмет нанесения ущерба его деловой репутации.

Дарья Кучеренко, Уфа