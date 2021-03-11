Отчетливо не усмотрели

Главе Самары Елене Лапушкиной внесено представление прокуратуры региона в связи с нарушениями при исполнении концессии, заключенной с ООО «СКС». Надзорный орган выявил систематическое нарушение концессионером сроков представления отчетности, а также несвоевременное подписание ежегодных документов об итогах реализации соглашения. Эксперты считают, что полезнее было бы обратить внимание на такие проблемы в этой сфере, как ценообразование, которое ведет к постоянному росту тарифа, а также на исполнение инвестиционных программ.

Прокуратура Самары выявила нарушения при исполнении концессии, которую городская администрация заключила с ООО «Самарские коммунальные системы» ГК «РКС». Соглашение касается объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщает надзорное ведомство ­региона.

«Проверкой выявлены факты систематического нарушения концессионером сроков исполнения обязательств по соглашению в части представления отчетности, а также несвоевременного подписания ежегодных документов об итогах реализации концессионного соглашения»,— говорится в сообщении.

• ООО «Самарские коммунальные системы» зарегистрировано в октябре 2011 года. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», собственниками компании являются ООО «Волжские коммунальные системы» и ООО «Сетистрой».

В связи с этим надзорное ведомство внесло представление об устранении нарушений главе Самары Елене Лапушкиной. Получить комментарий от представителей администрации города не удалось.

В пресс-службе «РКС–Самара» сообщили, что все обязательства по концессии выполняются «в полном объеме и зачастую с опережением сроков». «У прокуратуры возникли замечания к процессу оформления отчетности. Другие замечания прокуратуры адресованы контролирующей стороне и связаны со сроками подписания актов. Никаких претензий к объемам, качеству и срокам выполнения работ в рамках концессионного соглашения не возникло»,— подчеркивают в ­компании.

Концессионное соглашение с ООО «СКС» было заключено летом 2019 года на срок до 2047 года. По его условиям, в объекты водоснабжения и водоотведения Самары до 2023 года будет инвестировано около 4,5 млрд руб. частных средств.

В 2019 году мероприятия инвестиционной программы «РКС–Самара» выполнены на сумму почти 632 млн руб., в 2020-м — более 1 млрд руб., на 2021 год запланированы мероприятия на сумму 1,112 млрд руб., сообщают в компании.

«У прокуратуры часто бывает так, что она идет по легкому пути, делая представления, которые касаются достаточно формальных вещей,— говорит член комитета Самарской губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Михаил Матвеев. — Может, они так работают над собственной отчетностью. Они вынесли представление, администрация исправила, и у них в отчетности будет указано число вынесенных и удовлетворенных представлений. Но в любом случае я не видел предписания, может быть там действительно серьезные вещи».

Депутат отметил, что есть «более серьезные нарушения в этой сфере, чем несвоевременное предоставление отчетности»: «Иногда ты обращаешься в прокуратуру с более существенными фактами и не получаешь ­реагирования».

«Сама ситуация с концессионным соглашением с „СКС“ вызывает огромное количество вопросов. Концессионер должен был реализовать за свои средства мощные инвестиционные программы, развивать систему водоснабжения. А на выходе все происходит за счет тарифа. Шло многолетнее невыполнение инвестиционных программ „СКС“. Не готов сказать по последнему году, но раньше это было так. Хотелось, чтобы прокуратура занялась ценообразованием в этой сфере, которое ведет к постоянному росту тарифа, исполнением инвестпрограмм и необоснованными закупками по необоснованным ценам, которые в конечном итоге тоже ложатся в тариф»,— говорит Михаил Матвеев.

Ани Айвазян