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Фото: minstroy.samregion.ru

Генпрокуратура им устроит

Началась проверка обстоятельств назначения самарского министра

Коммерсантъ (Самара) от

Генеральная прокуратура Российской Федерации проверяет обстоятельства назначения Евгения Чудаева на должность министра строительства Самарской области. Господин Чудаев, являющийся сыном владельца одной из крупнейших строительных компаний региона — ДК «Древо» — Николая Чудаева, занял пост министра в декабре 2018 года. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров должен был предварительно согласовать кандидатуру главы областного министерства с профильным федеральным ведомством, но обратился туда только в феврале 2019 года. Юристы считают, что до завершения проверки прокуратуры и согласования господина Чудаева на пост министра все принятые им решения могут потерять силу.


Сейчас Генпрокуратура РФ ведет собственную проверку обстоятельства назначения самарского министра и деятельности регионального министерства строительства. С соответствующей жалобой в надзорный орган обратились депутаты комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ.Обязательного согласование кандидатур региональных министров строительства с профильным федеральным министерством требует 214ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Порядок процедуры согласования подробно описывается в постановлении правительства РФ № 1777 «О порядке согласования назначения на должность и освобождения от должности руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости». Пройти процедуру задним числом нельзя — такой порядок в правительственном документе не предусмотрен.

О кадровых перестановках в минстрое областное правительство сообщило 17 декабря 2018 года. Тогда Евгений Чудаев — сын владельца одного из крупнейших застройщиков региона ГК «Древо» Николая Чудаева — сменил на посту главы ведомства Александра Баландина. Назначая господина Чудаева на эту должность, губернатор Дмитрий Азаров отмечал, что одной из главных и первоочередных задач, стоящих перед министром, является решение проблем обманутых дольщиков. «Руководитель ведомства будет ежемесячно докладывать главе региона о состоянии дел по этому направлению, в том числе, по вопросам межведомственного взаимодействия»,— говорилось в сообщении регионального правительства. Вместе с Евгением Чудаевым в региональное министерство трудоустроились 25 выходцев из «Древа», в том числе заместители министра Анна Урусова и Альберт Хамзин.

В феврале 2019 года Дмитрий Азаров попытался согласовать кандидатуру уже работающего министра, направив письмо (имеется в распоряжении „Ъ“) Владимиру Якушеву, возглавлявшему на тот момент федеральный Минстрой. Но ни господин Якушев, ни нынешний министр Ирек Файзуллин не согласовали Евгения Чудаева в качестве главы областного минстроя. Эту информация подтверждают в Министерстве строительства и ЖКХ РФ.

По сведениям „Ъ“ из источников в Минстрое, это вызвано жесткой позицией ФСБ, которая усмотрела в назначении конфликт интересов (согласно процедуре, все назначения министров должны утверждаться в органах госбезопасности, так как чиновники имеют допуск к секретным сведениям). К такому же выводу ранее пришла прокуратура Самарской области и предписала устранить нарушения. Несмотря на это господин Чудаев продолжает занимать свой пост.

За время его работы деятельность минстроя не раз вызывала критику со стороны местных депутатов и застройщиков. Регион не смог выполнить планы по вводу жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Темпы ввода многоквартирных домов с 2017 года упали на 58%, регион занял 77-е из 85 мест в соответствующем федеральном рейтинге. Остальные регионы Поволжья заняли более высокие строчки. Кроме того, в регионе до сих пор не решена проблема обманутых дольщиков, которых насчитывается более трех тысяч. А появление информации о распределении средств из бюджета РФ, после которого «Древо» в 2019 году стало главным получателем денег в рамках федеральных программ (69%), и вовсе привело к обвинениям в коррупции со стороны ряда депутатов и застройщиков и к тому, что многие строительные компании просто свернули свою деятельность в Самарской области. Аналогичная ситуация сложилась в прошлом году, когда компания получила 750 млн руб. из 1,3 млрд руб. (57%), выделенных области по федеральной программе «Стимулирование жилищного ­строительства».

Как поясняет управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт, несогласованный министр не мог приступить к исполнению своих полномочий. «Это значит, что решения, принятые таким должностным лицом, и подписанные им документы до завершения формальной, но обязательной процедуры согласования, с высокой степенью вероятности могут быть признаны не имеющими силы»,— отмечает эксперт. Партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко считает, что нарушения прежде всего усматриваются в действиях губернатора.

Ранее к работе минстроя проявили интерес следственные органы — в январе текущего года стало известно, что региональное управление СК РФ расследует уголовное дело в отношении заместителя министра строительства Самарской области Андрея Маслова о служебном подлоге. По версии следователей, он подделал отчет о готовности детских садов, построенных в рамках национального проекта «Демография». По данным источников „Ъ“, такие документы подписываются самим министром строительства, однако 14 февраля 2020 года в день подписания отчета Евгений Чудаев отправился в командировку. Его полномочия делегировали другому замминистра — Анне Урусовой, но в день подготовки отчета она ушла в отпуск. Комментарий от правительства региона на момент сдачи номера получить не удалось.

Сабрина Самедова


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