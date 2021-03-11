Генпрокуратура им устроит

Генеральная прокуратура Российской Федерации проверяет обстоятельства назначения Евгения Чудаева на должность министра строительства Самарской области. Господин Чудаев, являющийся сыном владельца одной из крупнейших строительных компаний региона — ДК «Древо» — Николая Чудаева, занял пост министра в декабре 2018 года. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров должен был предварительно согласовать кандидатуру главы областного министерства с профильным федеральным ведомством, но обратился туда только в феврале 2019 года. Юристы считают, что до завершения проверки прокуратуры и согласования господина Чудаева на пост министра все принятые им решения могут потерять силу.

Сейчас Генпрокуратура РФ ведет собственную проверку обстоятельства назначения самарского министра и деятельности регионального министерства строительства. С соответствующей жалобой в надзорный орган обратились депутаты комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ.Обязательного согласование кандидатур региональных министров строительства с профильным федеральным министерством требует 214ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Порядок процедуры согласования подробно описывается в постановлении правительства РФ № 1777 «О порядке согласования назначения на должность и освобождения от должности руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости». Пройти процедуру задним числом нельзя — такой порядок в правительственном документе не предусмотрен.

О кадровых перестановках в минстрое областное правительство сообщило 17 декабря 2018 года. Тогда Евгений Чудаев — сын владельца одного из крупнейших застройщиков региона ГК «Древо» Николая Чудаева — сменил на посту главы ведомства Александра Баландина. Назначая господина Чудаева на эту должность, губернатор Дмитрий Азаров отмечал, что одной из главных и первоочередных задач, стоящих перед министром, является решение проблем обманутых дольщиков. «Руководитель ведомства будет ежемесячно докладывать главе региона о состоянии дел по этому направлению, в том числе, по вопросам межведомственного взаимодействия»,— говорилось в сообщении регионального правительства. Вместе с Евгением Чудаевым в региональное министерство трудоустроились 25 выходцев из «Древа», в том числе заместители министра Анна Урусова и Альберт Хамзин.

В феврале 2019 года Дмитрий Азаров попытался согласовать кандидатуру уже работающего министра, направив письмо (имеется в распоряжении „Ъ“) Владимиру Якушеву, возглавлявшему на тот момент федеральный Минстрой. Но ни господин Якушев, ни нынешний министр Ирек Файзуллин не согласовали Евгения Чудаева в качестве главы областного минстроя. Эту информация подтверждают в Министерстве строительства и ЖКХ РФ.

По сведениям „Ъ“ из источников в Минстрое, это вызвано жесткой позицией ФСБ, которая усмотрела в назначении конфликт интересов (согласно процедуре, все назначения министров должны утверждаться в органах госбезопасности, так как чиновники имеют допуск к секретным сведениям). К такому же выводу ранее пришла прокуратура Самарской области и предписала устранить нарушения. Несмотря на это господин Чудаев продолжает занимать свой пост.

За время его работы деятельность минстроя не раз вызывала критику со стороны местных депутатов и застройщиков. Регион не смог выполнить планы по вводу жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Темпы ввода многоквартирных домов с 2017 года упали на 58%, регион занял 77-е из 85 мест в соответствующем федеральном рейтинге. Остальные регионы Поволжья заняли более высокие строчки. Кроме того, в регионе до сих пор не решена проблема обманутых дольщиков, которых насчитывается более трех тысяч. А появление информации о распределении средств из бюджета РФ, после которого «Древо» в 2019 году стало главным получателем денег в рамках федеральных программ (69%), и вовсе привело к обвинениям в коррупции со стороны ряда депутатов и застройщиков и к тому, что многие строительные компании просто свернули свою деятельность в Самарской области. Аналогичная ситуация сложилась в прошлом году, когда компания получила 750 млн руб. из 1,3 млрд руб. (57%), выделенных области по федеральной программе «Стимулирование жилищного ­строительства».

Как поясняет управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт, несогласованный министр не мог приступить к исполнению своих полномочий. «Это значит, что решения, принятые таким должностным лицом, и подписанные им документы до завершения формальной, но обязательной процедуры согласования, с высокой степенью вероятности могут быть признаны не имеющими силы»,— отмечает эксперт. Партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко считает, что нарушения прежде всего усматриваются в действиях губернатора.

Ранее к работе минстроя проявили интерес следственные органы — в январе текущего года стало известно, что региональное управление СК РФ расследует уголовное дело в отношении заместителя министра строительства Самарской области Андрея Маслова о служебном подлоге. По версии следователей, он подделал отчет о готовности детских садов, построенных в рамках национального проекта «Демография». По данным источников „Ъ“, такие документы подписываются самим министром строительства, однако 14 февраля 2020 года в день подписания отчета Евгений Чудаев отправился в командировку. Его полномочия делегировали другому замминистра — Анне Урусовой, но в день подготовки отчета она ушла в отпуск. Комментарий от правительства региона на момент сдачи номера получить не удалось.

Сабрина Самедова