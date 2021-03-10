В мае в прокат выйдет фильм екатеринбургского режиссера «Иваново счастье»

В мае этого года состоится премьера фильма «Иваново счастье» екатеринбургского режиссера Ивана Соснина. Как написал сам режиссер у себя в facebook, фильм выйдет в прокат 13 мая.

«13 мая альманах короткометражек Дядя Ваня и Red Pepper Film выходит в широкий прокат ("Каропрокат" обещали много кинотеатров). Мы смонтировали фильм больше года назад, уже собирались выпускать, но случился карантин. Пришлось ждать. За долгое время ожидания фильм претерпел множество продюсерских изменений — смену названия, редизайн и небольшой перемонтаж. Но это по-прежнему альманах простых и добрых историй», — написал Иван Соснин.

В альманах вошли короткометражки «Голос моря», «Гудбай, Америка», «Интервью», «Огоньки» и «Москва–Владивосток». Фильмы объединены небольшими связками-монологами Антона Адасинского. Сценарии к фильмам екатеринбургский режиссер также писал сам. В короткометражках снялись Алексей Серебряков, Федор Добронравов, Юлия Ауг, Кирилл Кяро и другие.

Напомним, в прошлом году Иван Соснин получил поддержку Минкульта на съемки полнометражного фильма. Он планирует снять фильм «Далекие близкие».

Мария Игнатова