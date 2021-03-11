«АЛК++ Компани» уходит в минус

Краснодарское ООО «Техносервис» инициировало процесс банкротства фирмы «АЛК++ Компани», владельцы которой были причастны к возведению скандально известного ЖК «Элизиум Хаус» на набережной Адлера. Незаконно построенный «дом на гальке» был демонтирован силами «Техносервиса», которому не доплатили за выполненные работы. «АЛК++ Компани» утверждает, что финансировала снос самостроя под обещание мэрии оставить участок за компанией, но права на землю так и не получила.



В Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) поступило заявление ООО «Техносервис» о признании несостоятельной «АЛК++ Компани», первое заседание назначено на 18 марта, сообщает сайт АСКК. В декабре прошлого года 15-й апелляционный арбитражный суд подтвердил законность решения о взыскании с «АЛК++ Компани» задолженности в сумме 41 млн руб. в пользу «Техносервиса».

«АЛК++ Компани» работает в Сочи с 2001 года, компания принимала участие в строительстве горноклиматического курорта «Альпика-Сервис», этнографического центра «Моя Россия», объектов «Газпрома» на Красной Поляне, ТЦ «Мандарин», аэропорта Адлер и др. Выручка компании в 2019 году составила 115 млн руб. (в 2018 году — 2 млрд руб.), чистый убыток — 100 млн руб. Совладельцами компании являются Сенад Аличкович и Евгений Григоренко.

Долг «АЛК++ Компани» перед ООО «Техносервис» возник в связи с процессом демонтажа ЖК «Элизиум Хаус», крупного самовольного объекта, получившего скандальную известность как «дом на гальке».

Три объединенных 12-этажных здания на 420 квартир были незаконно построены на набережной Адлера в устье реки Хероты. Владельцами земли и застройщиками ЖК были Ирина Андрияничева, Наталья Байрамович (жена тогдашнего президента и учредителя «АЛК++ Компани» Нумана Байрамовича) и Дмитрий Семенов (сын Натальи Байрамович). В 2018 году в отношении Нумана Байрамовича было возбуждено уголовное дело об обмане дольщиков ЖК, а мэрия Сочи добилась судебного решения о сносе самовольно возведенных зданий. Застройщики Андрияничева, Байрамович и Семенов отказались сносить объект.

Администрация города публично предложила любому из местных предпринимателей вложить средства в демонтаж «дома на гальке», а затем компенсировать эти расходы, получив от мэрии право аренды освободившегося участка, где разрешено строительство жилья высотой до трех этажей.

Как сообщается в материалах Арбитражного суда Краснодарского края, обязательство профинансировать снос объекта взяло на себя ООО «АЛК++ Компани», получившее от мэрии по договору цессии право требования к господам Андрияничевой, Байрамович и Семенову. Договор предоставил цессионарию преимущественное право на компенсацию понесенных расходов путем оставления за собой земельного участка. Однако компания «АЛК++ Компани», которая заключила договор выполнения демонтажа с ООО «Техносервис» и оплатила половину требуемой суммы (около 40 млн руб.), так и не получила ответа мэрии по поводу передачи ей прав аренды. Более того, вскоре стало известно, что права на спорный участок перешли Росимуществу.

В итоге «АЛК++ Компани», получив претензии «Техносервиса», заявила суду, что договор о демонтаже самовольного объекта вытекает из договора цессии, и после фактического отказа мэрии выполнить свои обязательства компания также не считает себя обязанной производить расчет по сделке.

По мнению руководителя направления «Банкротство» фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олега Пермякова, у «АЛК++ Компани» нет шансов получить права на спорный участок.

«Окончательно надежды приобрести участок были утрачены в связи с решением о признании права собственности за Росимуществом», — отметил эксперт.





Юрист также считает обоснованным решение о взыскании недоплаченной суммы с «АЛК++ Компани» в пользу ООО «Техносервис».

Анна Перова, Краснодар