Lego получила рекордную выручку по итогам 2020 года

Производитель конструкторов Lego Group отчитался о финансовых итогах 2020 года. Выручка компании выросла по сравнению с 2019 годом на 13%, до 43,7 млрд крон (около $7 млрд). По данным Bloomberg, это рекордный показатель за всю историю датского производителя игрушек. А потребительские продажи выросли за год на 21%.

Столь успешным этот год стал для Lego не только и не столько благодаря пандемии и самоизоляции граждан, сколько за счет роста популярности товаров компании в Китае, а также благодаря инвестициям Lego в онлайн-продажи. В то время как физические магазины были закрыты из-за пандемии COVID-19, количество посещений официального сайта Lego выросло вдвое, отмечается в отчете.

При этом в случае с Китаем особую роль, по словам генерального директора компании Нильса Кристиансена, играют именно физические магазины, куда родители приводят своих детей. В 2020 году Lego открыла 134 новые точки продаж по всему миру, 91 из которых — в Китае. При этом производитель планирует открыть еще 120 магазинов по всему миру и 80 из них — в Китае.

Кирилл Сарханянц