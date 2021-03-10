General Electric продала подразделение по авиализингу за $30 млрд

В среду американская корпорация General Electric (GE) объявила о продаже своего подразделения по авиализингу GE Capital Aviation Service (Gecas) его ирландскому конкуренту AerCap Holdings. Сумма сделки составила $30 млрд, $24 млрд AerCap выплатит наличными, остальную часть — акциями объединенной компании. Тем самым после завершения сделки GE продолжит владеть 46-процентной долей в объединенной компании. Сделка должна быть завершена в течение 12 месяцев.

О том, что компании близки к сделке, сообщалось еще в воскресенье. Gecas с парком 1,6 тыс. самолетов — один из крупнейших игроков на рынке авиационного лизинга наряду с самой AerCap и американской Air Lease Corp. Она сдает в лизинг авиакомпаниям, различным стартапам и т. д. самые разные самолеты — от пассажирских Boeing и Airbus до грузовых и небольших самолетов для региональных перелетов. Активы компании на конец прошлого года оценивались в $35,9 млрд. Стоимость активов AerCap оценивается в $34 млрд, ей принадлежит 1,4 тыс. самолетов. После объединения AerCap станет крупнейшим игроком на этом рынке.

Gecas — самое крупное из подразделений, оставшихся от GE Capital, финансового бизнеса GE. GE Capital было самым прибыльным подразделением компании до мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, когда оно начало приносить убытки и стало угрозой самому существованию компании. В 2015 году GE приняла решение о продаже своих банковских активов и большей части GE Capital в целом. В итоге большая часть таких активов и правда была продана — так, в том же году компания за $12 млрд продала свое подразделение по кредитованию частного капитала.

В последнее время авиализинговые компании, как и авиакомпании и другие игроки этого сектора, переживают сложные времена из-за снижения числа перелетов во время пандемии. Убыток Gecas за 2020 год составил $786 млн. Объединение активов должно помочь Gecas и AerCap сократить издержки и лучше справиться с нынешним кризисом. В свою очередь, GE стремится упростить свою структуру, сконцентрироваться на своей основной промышленной деятельности и избавиться от активов, которые она не считает ключевыми. Так, в прошлом году компания продала подразделение по производству электролампочек.

Яна Рождественская