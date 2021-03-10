Мэрия Уфы проверит 160 разрешений на строительство, выданных застройщикам

Глава администрации Уфы Сергей Греков на совещании в мэрии поручил своим подчиненным проверить все разрешения на строительство жилых домов. По словам сити-менеджера, в городе выданы разрешения на строительство 160 домов, и эти документы необходимо в течение недели проанализировать и «провести экспертизу». Ответственным назначен заместитель главы администрации Евгений Чебаков, курирующий в мэрии земельные и имущественные вопросы.

Напомним, на минувшей неделе глава республики Радий Хабиров поручил Сергею Грекову приостановить строительство многоэтажного жилого дома на улице Армавирской. 9 марта мэрия отозвала у застройщика — ООО Специализированный застройщик «Строительный трест Девелопмент» — разрешение на строительство дома. В администрации заявляли, что причиной отзыва стало нарушение предельно допустимой высоты объекта: вместо разрешенного шестиэтажного строители начали возводить 27-этажный дом.

Анна Соколова