Переданы в суд два дела о финансировании терроризма выходцами из Дагестана

Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) передало в суд два уголовных дела о финансировании терроризма. В совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, обвиняются уроженцы Дагестана Рустам Кокешов и Нурудин Абдуразаков.

Следствие установило, что, зная об участии своего земляка в деятельности запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ), Кокешов и Абдуразаков по его просьбе сделали несколько денежных переводов на определенные банковские карты.

По мнению следователей, Кокешов и Абдуразаков при этом имели «прямой умысел на содействие террористической деятельности» ИГ. Все переводы были сделаны в период с июня по ноябрь 2016 года, когда Кокешов находился на территории Москвы и Московской области, а Абдуразаков — в Дагестане. Получатель средств находился на территории Сирии. Суммы переводов в сообщении СКР не названы.

Расследованием преступления следователи ГСУ по СКФО занимались совместно с сотрудниками ФСБ России и Центра «Э» ГУ МВД России по СКФО.

33-летний уроженец села Кумли Ногайского района Рустам Кокешов и 38-летний уроженец села Рассвет Тарумовского района числятся в утвержденном Росфинмониторингом перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В отношении жителя Дагестана, которому перечислялись денежные средства, следственными органами СКР также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования терроризма). А следственные органы МВД по Дагестану возбудили в отношении него уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).

По данным источника “Ъ” в правоохранительных органах, организатор финансирования ИГ, ставший фигурантом двух этих уголовных дел,— односельчанин Кокешова, житель села Кумли Ногайского района Мурадин Суюндиков, который находится на территории Сирии с августа 2014 года.

Юлия Рыбина, Махачкала