Обвиняемых в убийстве предпринимателя и его сына осудили в Удмуртии

Верховный суд Удмуртии вынес приговор Георгию Баранову, Игорю Рогозину и Олегу Юрьеву, обвиняемых в убийстве ижевского предпринимателя и его сына, разбое, а также в пособничестве к нему. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

Так, Георгия Баранова признали виновным в убийстве двух лиц, сопряженном с разбоем (пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105), и разбое в составе группы лиц с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших (пп. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Его приговорили к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 9 месяцев. При назначении наказания суд учел ряд смягчающих обстоятельств, в том числе отсутствие судимости, а также способствование раскрытию преступления, частичное признание вины и раскаяние в содеянном.

Игоря Рогозина признали виновным в разбое в составе группы лиц с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших (пп. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Суд назначил ему девять лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года. Вердиктом коллегии присяжных он был признан заслуживающим снисхождения. Также в качестве смягчающих обстоятельств суд признал отсутствие судимости, наличие заболевания, способствование раскрытию преступления и принесение извинений потерпевших.

Олега Юрьева признали виновным в пособничестве к разбою (ч. 5 ст. 33, пп. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств отсутствие судимости, наличие заболеваний и помощь расследованию.

Кроме того, суд частично удовлетворил иск супруги погибшего предпринимателя о компенсации морального вреда, причиненного преступлениями. Приговор не вступил в законную силу.

Подробности уголовного дела читайте в материале «Жителей Удмуртии будут судить за убийство предпринимателя и его сына».