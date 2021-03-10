Умер актер Николай Сморчков

Российский актер Николай Сморчков умер 6 марта в возрасте 90 лет от коронавируса, сообщается на сайте Союза кинематографистов России. Он снялся в таких фильмах, как «Летят журавли» и «Война и мир».

«Николай Гаврилович был талантливым артистом, очень скромным, порядочным человеком, любим друзьями и коллегами. Светлая память»,— отметили в Союзе кинематографистов.

Николай Сморчков родился в 1930 году, окончил ВГИК. С 1953 года актер служил в театре «Кинотеатр». Свою первую роль в кино он сыграл в 1951 году в фильме «Сельский врач».

Всего господин Сморчков исполнил более 200 ролей. Он снялся в фильмах «Верные друзья», «Летят журавли», «Пять дней — пять ночей», «Мы вас любим», «Сквозь ледяную мглу», «Война и мир», «Кремлевские куранты» и других.