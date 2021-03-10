Хакеры получили доступ к 150 тыс. камер видеонаблюдения в США и ряде других стран

Группа хакеров осуществила показательный взлом компании Verkada, крупного поставщика камер видеонаблюдения, и получила доступ к 150 тыс. таких камер, установленных в десятках компаний, включая Tesla, в больницах, полицейских участках, тюрьмах и школах в США и нескольких других странах. Как сообщает агентство Bloomberg, хакеры также получили доступ к полному видеоархиву всех клиентов Verkada, скачали полный список клиентов компании и ее финансовую отчетность.

Как сообщила агентству швейцарский IT-консультант Тилли Коттман, которая назвала себя участником группы хакеров, причины, которые стояли за взломом Verkada,— «большое любопытство, борьба за свободу информации и против интеллектуальной собственности, большая доза антикапитализма, чуток анархизма — и вообще это так прикольно, что трудно удержаться». По ее словам, эта операция показала, «насколько плотно за нами следят и в погоне за прибылью мало думают о том, чтобы как следует защитить платформы, с помощью которых ведется это слежение».

Доступ к системам Verkada хакеры получили через аккаунт с правами администратора, а логин и пароль к этому аккаунту они, по их словам, нашли в свободном доступе в интернете. Имея доступ к 150 тыс. камер наблюдения, многие из которых снабжены функцией распознавания лиц, хакеры понаблюдали за работой сотрудников самой Verkada, за буднями медицинского персонала нескольких больниц и психиатрических клиник, за работниками склада компании Tesla в Шанхае, за полицейскими, допрашивавшими подозреваемого в наручниках в полицейском участке в Массачусетсе, за жизнью заключенных в нескольких тюрьмах и т. д.

Специалистам Verkada удалось остановить хакерскую атаку, и сейчас компания расследует обстоятельства и масштабы произошедшего, сообщили ее представители. В настоящее время Verkada оповещает своих клиентов и запускает горячую линию для их поддержки.

Алена Миклашевская