В Сальске гендиректора фирмы будут судить за преднамеренное банкротство

Перед судом предстанет 38-летняя жительница Ростовской области, которую правоохранители подозревают в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным ведомства, подозреваемая с декабря 2014 года по ноябрь 2016 года, будучи генеральным директором юридического лица в поселке Гигант Сальского района, оформила сделки с другими хозяйствующими субъектами, что привело к уменьшению оборотных и внеоборотных средств фирмы. В итоге предприятие не смогло исполнить обязательства перед кредиторами и ФНС России по обязательствам в сумме 4,5 млрд руб. В последствии суд признал компанию банкротом.

Наталья Шинкарева