Белорусской оппозиционерке Колесниковой продлили арест до 8 мая

Следствие продлило срок содержания под стражей члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой до 8 мая. Также до 9 мая продлен арест адвокату Максиму Знаку, сообщается в Telegram-канале экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

«Максим Знак и Мария Колесникова останутся в СИЗО еще на два месяца. Сегодня стало известно, что Максиму продлили срок содержания под стражей до 9 мая, Марии — до 8 мая»,— говорится в сообщении.

Мария Колесникова и Максим Знак были задержаны 8 и 9 сентября. Им предъявили обвинение в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования и руководстве им.

О задержании Марии Колесниковой — в материале “Ъ” «И удалилась в сторону горя».