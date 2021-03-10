Бориса Дубровского оправдали повторно

Арбитражный суд Москвы повторно удовлетворил иск экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и АО «Южуралмост» по делу о сговоре. Незаконным признано решение ФАС России о двух антиконкурентных соглашениях, в результате которых «Южуралмост» получил контракты на 2,4 млрд руб. на ремонт и содержание дорог. После этого господин Дубровский в марте 2019 года досрочно оставил должность губернатора. Первое решение в пользу Бориса Дубровского суд вынес в декабре 2019 года, но кассация вернула дело на новое рассмотрение. Адвокаты истцов говорят, что представили в суде новые доказательства, подтвердившие незаконность решения ФАС. Антимонопольное ведомство намерено обжаловать решение суда. Эксперты считают, что у ФАС есть шанс доказать свою позицию.



Арбитражный суд Москвы повторно признал незаконным решение ФАС России о сговоре на торгах по ремонту дорог между бывшим губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, министерством дорожного хозяйства и транспорта региона и АО «Южуралмост» (Магнитогорск). Резолютивная часть определения суда от 3 марта опубликована в картотеке арбитражных дел.

Истцами по делу выступают Борис Дубровский и «Южуралмост», которые просили суд отменить решение ФАС России от 22 марта 2019 года. Этим решением антимонопольное ведомство признало факт заключения двух антиконкурентных соглашений: участниками первого стали экс-губернатор, миндортранс региона и «Южуралмост», второго — министерство и подрядчик.

Компания, по данным ФАС России, в результате сговора выиграла десять аукционов по ремонту и строительству дорог в Челябинской области на общую сумму почти 2,4 млрд руб. при снижении цены контракта не более чем на 1,5%.

«Признать незаконным решение ФАС от 22.03.2019 года в части признания губернатора Челябинской области, министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и АО «Южуралмост» нарушившими статью 16 Федерального закона №135-ФЗ “О защите конкуренции” путем заключения соглашения между органами госвласти субъекта РФ и хозяйствующим субъектом и участия в нем, что привело к ограничению конкуренции», говорится в новом решении суда. Незаконным признано решение ФАС относительно соглашения между министерством и компанией. При этом суд оставил в силе решение ФАС в части невыдачи предписаний об устранении нарушений законодательства в связи с выполнением условий спорных соглашений, а также в части направления решений и материалов по делу в Следственный департамент МВД РФ и в Генеральную прокуратуру РФ.

С ФАС России в пользу Бориса Дубровского взысканы расходы по госпошлине в размере 300 руб., в пользу «Южуралмоста» — 3 тыс. руб.

Дело о картельном сговоре на торгах по ремонту дорог в Челябинской области рассматривается с июня 2019 года. В декабре 2019 года Арбитражный суд Москвы уже признавал решение ФАС незаконным. Однако в ноябре 2020 года кассационная инстанция по жалобе антимонопольной службы отменила предыдущие решения и направила дело на новое рассмотрение.

Представители истцов оценивают принятый судебный как законный и обоснованный. «При повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции наша команда, представляющая Бориса Дубровского и АО “Южуралмост”, предоставила существенный объем новых доказательств, которые опровергли позицию ФАС России. Данные доказательства были представлены во исполнение указаний арбитражного суда кассационной инстанции, который предписал при новом рассмотрении дела дать оценку и повторно исследовать наиболее важные факты. Суд первой инстанции оценил данные доказательства в совокупности и взаимной связи с ранее представленными доказательствами и пришел к выводу о том, что решение ФАС России подлежит отмене в качестве незаконного и необоснованного»,— прокомментировал “Ъ-Южный Урал” управляющий партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев.

ФАС России намерена обжаловать решение суда. «В настоящее время ФАС России ожидает решение Арбитражного суда Москвы в полном объеме, текст которого еще не опубликован. Ведомство планирует обжаловать решение суда в апелляционной инстанции»,— сообщили в пресс-службе федерального ведомства “Ъ-Южный Урал”.

Эксперты считают, что ФАС еще может доказать свою позицию в суде. «Безусловно, шансы успешно оспорить решение суда есть. Сложность таких споров заключается в том, что наличие антиконкурентного соглашения чаще всего доказывается совокупностью признаков, указывающих на наличие заинтересованности заказчика в совершении действий или бездействия, обеспечивающих заключение контракта с конкретным подрядчиком. Если один или несколько доводов в пользу сговора не удается доказать или удается предоставить суду некие неопровержимые доказательства их необоснованности, то в общем-то суду не останется ничего, кроме как согласиться с истцом. Но это также означает, что и антимонопольный орган может обнаружить некие новые обстоятельства, указывающие на свою правоту»,— говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов.

Управляющий партнер компании Kulik & Partners Law. Economics Ярослав Кулик считает, что новое решение суда первой инстанции с формальной точки зрения не предопределяет исход всего дела. «Постановление Арбитражного суда Московского округа, отменившего постановления двух инстанций в ноябре 2020 года, вынесенных в пользу господина Дубровского и “Южуралмоста”, было написано “драматично” с точки зрения будущих перспектив дела для предполагаемых нарушителей. Суд приводил множество примеров отсутствия, по его мнению, в судебных актах результатов оценки доказательств, представленных ФАС России, и мотивов, по которым ими не приняты те или иные доказательства, представленные ФАС России. Текст нового решения Арбитражного суда Москвы пока не опубликован. Но, принимая решение в пользу заявителей, суд должен будет более убедительно мотивировать свои выводы, исходя из имеющихся в деле доказательств и установленных обстоятельств. Иными словами, это еще не конец, это новое начало»,— говорит эксперт.

Борис Дубровский руководил Челябинской областью с января 2014-го до марта 2019 года. После того как ФАС России признало сговор руководства региона с АО «Южуралмост» на торгах по ремонту дорог, губернатор досрочно ушел в отставку. В октябре 2019 года появилась информация о том, что Следственный департамент МВД России по материалам, переданным ФАС РФ, возбудил уголовное дело на Бориса Дубровского по ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Позднее в ФАС подтвердили факт расследования уголовного дела в отношении бывшего губернатора. Сам господин Дубровский назвал эту информацию фейком. В конце октября 2019 года адвокат экс-чиновника сообщил, что МВД отменило постановление о возбуждении уголовного дела.

Юлия Гарипова