МТС планирует запустить пилотную зону 5G в Екатеринбурге в 2021 году Она будет развернута на базе УрФУ

Компания МТС планирует запустить пилотную зону мобильной сети связи пятого поколения (5G) в Екатеринбурге в 2021 году, сообщил директор филиала компании в Свердловской области Андрей Елизаров в Facebook. Она будет организована на базе Уральского федерального университета (УрФУ). Скорость мобильного интернета должна составить до 1,5 Гб/с.

«Почему именно студенты? Никакой тайны. Во-первых, количество современных гаджетов, поддерживающих стандарт 5G, среди молодежи выше. Во-вторых, они готовы сразу опробовать сверхскоростной интернет в деле — в ходе проведения семинаров, во время работы с нейросетью. В-третьих, для нас внедрение нового поколения беспроводной связи тоже своего рода научно-исследовательская, опытная и конструкторская работа, предвосхищающая массовое развертывание 5G-сетей»,— написал господин Елизаров.

Ранее стало известно, что 5 марта компания МТС запустила в Москве первую пилотную сеть 5G в диапазоне 4,9 ГГц для частных пользователей. Компания будет сама выбирать участников пилота на основе обезличенного анализа данных об их передвижении, близости к пилотным локациям и профиле потребления услуг. Выбранные абоненты получат СМС с приглашением подключиться к пилотной сети через активацию опции «Доступ к 5G».

Тестовый проект сети 5G в Екатеринбурге ранее реализовал местный оператор «Мотив» в Харитоновском парке (рядом расположен офис «Мотива»). В сентябре 2020 года «Мотив» и Ericsson протестировали новый стандарт связи в диапазоне 27ГГц. По данным оператора, во время тестирования скорость передачи данных достигла 2,07 Гб/с. В декабре прошлого года сообщалось, что «Мотив» может войти в совместное предприятие для развития 5G в России.

Михаил Мананников