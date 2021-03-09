Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о происхождении растения.

Сегодня уникальное растение, которое безмерно уважают кулинары и гурманы всех стран. К сожалению, у нас оно как-то подзабылось — это ревень. В старину считали, что он ревет и сопротивляется, когда его выдирают из земли. Он упоминается даже императором, отцом китайской медицины Шен Нунгом. И вообще, жители Поднебесной пользовались его силой и вкусом еще 5 тыс. лет назад. Геродот и Плиний упоминают его под именем «скифской травы», которая применялась для лечения ран и удушья.

Многие первооткрыватели везли с Востока не жемчуга и шелка, а именно ревень, в том числе и Марко Поло, и наш Пржевальский. Хотя у нас он рос в изобилии на берегах Волги и Дона. Парадокс? Не факт. В Азии растение было более полезным и нажористым. Забегая вперед скажу, что во времена позднего средневековья во Франции ревень стоил в пять раз дороже шафрана, а в Англии — в три раза дороже опия. Но обо всем по порядку.

В XVII веке ревень освоил просторы Сибири, откуда его переправляли в Санкт-Петербург и продавали европейским купцам по цене не менее 100 руб. за пуд. По тем временам деньги весьма немалые. Петр I как всегда быстро сориентировался и установил на растение государственную монополию. Так ревень вместе с икрой и пенькой стал важнейшей доходной статьей российской казны. Частная торговля была запрещена под страхом смертной казни.

И что же дальше? После восторгов Пушкина холодным супом из ревеня и малины в ресторане «Яръ», после того как сам Гарри Поттер вкушал ревеневый пирог на обеде в семействе Уизли, да что там блюда из ревеня воспеты классиками всего мира, он не стал менее вкусным или популярным. Просто мы слишком увлеклись всякими ягодами годжи и грибами шитаке. Кстати, название «Ревень» не потому что он ревет, а потому что ровный, гладкий и такой полезный, что даже как-то обидно за него.