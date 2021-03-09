Тендер на право достраивать аэропорт Южно-Сахалинска выиграл «Красинвест»

На Сахалине завершена процедура отбора инвестора для создания совместного предприятия и достройки аэропорта в Южно-Сахалинске. Региональные власти решили привлечь бизнес к стройке в середине прошлого года — из-за дефицита бюджета и удорожания объекта достраивать его за областные деньги посчитали нецелесообразным. Победителем отбора стала компания «Красинвест» (ее связывают с холдингом «Базэл Аэро» Олега Дерипаски), предложившая вложить в капитал совместного с правительством области предприятия 12,5 млрд руб. Конкурентами выступили «ДВ-Инвест» («дочка» компании «Аэропорты регионов») и «Новапорт», но их предложения были меньше соответственно на 2 млрд руб. и 2,5 млрд руб.

По условиям приватизации победитель конкурса должен создать с правительством Сахалинской области совместное предприятие, внести в его уставный капитал не менее 6,7 млрд руб., передать 49% акций области, а затем в течение полутора лет достроить объект и запустить его в эксплуатацию. В дальнейшем аэропорт будет функционировать и управляться на паритетных началах — советом директоров из пяти человек, двое из которых будут представлять исполнительную власть региона.

Готовность здания аэропорта на данный момент оценивается в 65%, а всего комплекса, куда также входят котельная и другие вспомогательные объекты,— в 63%. В министерстве имущественных и земельных отношений региона оценили общую стоимость проекта (с учетом уже вложенных средств) в 11 млрд руб.

Современный терминал для аэропорта Южно-Сахалинска пытаются построить с 2014 года — начать работу в этом направлении должен был еще бывший мэр Андрей Лобкин, ушедший с поста на фоне скандала с иностранным гражданством. После ареста губернатора Александра Хорошавина стройку заморозили, поскольку администрация пришедшего из Амурской области Олега Кожемяко сочла тогда проект слишком дорогим. В 2017 году к работам все-таки приступили, но достроить терминал не удалось, его заморозили в 2019-м и стали перепроектировать, объяснив это ужесточением требований безопасности. Из-за удорожания проекта в 2020 году заговорили о привлечении к стройке частного инвестора, и первоначально им должна была стать «Аэропорты регионов», но вмешалась ФАС, после чего власти субъекта были вынуждены запустить конкурсные процедуры.

О скандале со строительством аэропорта в Южно-Сахалинске читайте в материале “Ъ”.

Сергей Васильев, Южно-Сахалинск