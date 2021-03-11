В доме дона Педро

В Бразилии таких донов, может, и немало, а в истории Петербурга — всего один. Педро Лопес — португальский консул и винодел — прикупил в начале 1800-х участок на углу Большого проспекта Васильевского острова и 9-й линии, где и построил для себя каменный особняк с мезонином и громадными подвалами для винного склада.

Но с вином в исторической перспективе не сложилось. Этот дом и сегодня известен как здание первой типография Академии наук и сохранился с 1830-х годов в историческом виде — без внешних и внутренних переделок, что уже само по себе большая городская редкость.

Педро Лопес активно продвигал торговые связи Португалии и Бразилии с Россией, поднимался по карьерной лестнице и в 1810 году, когда закончилось строительство его особняка, стал уже генеральным консулом. Здание в стиле русского классицизма с шестиколонным ионическим портиком и фронтоном на фасаде, выходящим на Большой проспект В.О., стало одновременно и резиденцией консула, и гостевым домом, где могли останавливаться соотечественники дона Педро. Внутренний двор особняка скрыт от глаз прохожих каменной оградой с воротами в виде арки, опирающейся на две колонны дорического ордера. Кстати, имя автора архитектурного проекта точно неизвестно. На мемориальной доске значится: архитектор Михайлов А. А. 2-й (Андрей Алексеевич, 1773—1849; 1-й Михайлов — его брат, тоже архитектор). По другим источникам — дом построен по проекту архитектора Антонио Порто. Он приехал из Италии, был известен и востребован: например, принимал участие в строительстве Академии наук на Университетской набережной, руководил постройкой Почтамта и главного здания Военно-медицинской академии (тогда Медико-хирургической академии). Если верить некоторым данным о том, что в 1803 году Антонио Порто с помощниками был отдан под суд за казнокрадство при строительстве Медико-хирургической академии, то вряд ли этот архитектор мог взяться за возведение особняка для дона Педро всего-то через пять лет (1808–1810 годы). Но опять-таки доподлинно это неизвестно. Судьбу консула также скрывает пыль веков, но в 1820-х дом был продан за долги купцу первой гильдии Егору Федоровичу Ганину — известному петербургскому чудаку, автору диковатых драм, над которыми беззастенчиво потешались современники. И главным чудачеством купца-драматурга был сад возле его дома на Неве — с гротами, беседками, фонтанами, зверинцем механических животных, памятниками в честь разных событий собственной жизни и розовыми статуями. Сегодня, пожалуй, такой сад сошел бы за авторский концептуальный проект. Автор этого творения переехал в бывший особняк дона Педро сразу после его покупки. А сад на Неве, к сожалению, не сохранился.

После смерти Егора Ганина в 1825 году его дом арендует типография Академии наук, а в 1929 году академия выкупает здание. Для нового назначения в 1829–1830 годах проводится внутренняя перепланировка дома под руководством архитектора Дениса Филиппова. Появляется новая деталь на фасаде — балкон на втором этаже возле колонн. Во дворе появляются деревянные сараи, каменный трехэтажный корпус на их месте построят только в 1859–1860 годах. И первая академическая типография России, созданная в 1727 году, вскоре после основания Академии наук в Петербурге, начинает свою новую жизнь. (Эта старейшая из ныне действующих типографий страны до переезда на Большой проспект помещалась в бывшем дворце царицы Прасковьи Федоровны на Университетская набережной, 7.) Новое помещение оснащалось по самым современным требованиям типографского дела. Историческая справка типографии констатирует: шрифты были закуплены в Париже, два скоропечатных станка — в Берлине. К 1840-м годам типография располагала шрифтами 120 языков, в 1846 году новые станки из Гамбурга позволили печатать газету большим форматом — именно в этой типографии до 1875 года печатались «Санкт-Петербургские ведомости», которые издавала Академия наук.

В течение всего советского периода здание не изменяло своему назначению. Сегодня здесь располагается петербургский филиал издательства «Наука». На сайте «Градозащитный Петербург» в конце 2020 года появилась информация о том, что это здание готовят под коммерческие цели, а сотрудники учреждения получили уведомления об увольнении: «Официальная причина — окончательный перевод объема редакционно-издательской деятельности и полиграфического исполнения филиала на производственные мощности предприятия в Москве, а также уменьшение объемов выпускаемой продукции».

Елена Федотова