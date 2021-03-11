Российские столицы спускаются ниже

Нью-Йорк и Лондон оказались на вершине City Wealth Index — рейтинга самых значимых городов для жизни, инвестирования и деловой активности сверхсостоятельных людей, чьи чистые активы оцениваются в $30 млн.

Москва в 2020 году потеряла пять позиций, переместившись на 24-е место, а Санкт-Петербург занял 90-ю строчку (78-я в 2019 году). Рейтинг The Wealth Report 2021 подготовлен международной консалтинговой компании Knight Frank. Согласно данным исследования, в 2020 году Лондон и Нью-Йорк стали наиболее подходящими городами для сверхсостоятельных людей, чьи чистые активы оцениваются в $30 млн (в исследовании их называют «ультрахайнеты», UHNWI). На третьем месте — Париж, чьи позиции поднялись благодаря качественным характеристикам образа жизни, который предлагает столица Франции. Годом ранее тройка лидеров также состояла из данных городов: на вершине — Нью-Йорк, далее — Лондон и Париж.

Впервые показатели Лондона и Нью-Йорка невозможно разделить. Так, наибольшее количество ультрахайнетов проживает в «Большом яблоке» — резидентами города являются 7743 сверхсостоятельных человека, при этом Лондон, где живет свыше 870 тыс. миллионеров, опережает американский мегаполис по числу хайнетов (людей, чьи чистые активы превышают $1 млн).

Нью-Йорк возглавил рейтинг в категории инвестиций благодаря значительным внутренним финансовым потокам, а также тому, что в городе находятся штаб-квартиры многих международных компаний. Тем не менее наиболее высокий уровень инвестирования трансграничного частного капитала в недвижимость наблюдался в Лондоне: за 12 месяцев, вплоть до сентября 2020 года, его объем составил $4 млрд. Кроме того, Лондон находится на первом месте по количеству объектов элитной жилой недвижимости — более 68 тыс. лотов стоимостью от £2 млн и выше.

В 2020 году европейские города занимали лидирующие позиции в рейтинге — восемь мест в топ-20 — в основном благодаря инвестиционному климату и специфике образа жизни в них. Токио и Гонконг, расположившиеся на четвертом и пятом местах соответственно, продемонстрировали самые высокие показатели в Азиатском регионе.

Петербург и Москва скорректировались

Алексей Новиков, управляющий партнер Knight Frank Russia, говорит: «В рейтинг вошли два российских города — Москва и Санкт-Петербург, в целом за год их позиции скорректировались с 20-го и 78-го до 24-го и 90-го мест соответственно. При этом Москва замыкает топ-20 по критериям инвестиций и образа жизни (32-я и 28-я позиция в 2019 году), но занять более высокую строчку рейтинга столице помешал снизившийся уровень благосостояния (11-е место в 2019-м и 40-е — в 2020 году). Однако позиция города все же сильнее, чем у многих мировых мегаполисов, например, Барселоны, Милана, Сеула, Сиднея, Лас-Вегаса, Сан-Паулу, Дубая и других».

Санкт-Петербург продемонстрировал положительную динамику в категории инвестиций (с 98-го места в 2019-м — на 76-е в 2020 году), однако по остальным показателям наблюдается снижение.

Лиам Бейли, руководитель международных исследований Knight Frank, добавляет: «Пандемия показала потенциал для дальнейшего развития и перерождения городов. В ближайшее время мы ожидаем широкое обсуждение многих концепций, среди которых "пятнадцатиминутные города", "зеленые города", плейсмейкинг и предстоящий бум программ редевелопмента. Неудивительно, что в 2020 году третьим по популярности объектом инвестирования для ультрахайнетов стали площадки под девелопмент».

На четверть богаче

К 2025 году количество ультрахайнетов в мире увеличится на 27%, в России — на 29%. Согласно данным The Wealth Report 2021 международной консалтинговой компании Knight Frank, в течение ближайших пяти лет количество ультрахайнетов в мире увеличится на 27%, до 663 483 человек. Лидером по приросту благосостояния станет Азия, где количество лиц со сверхкрупным капиталом вырастет на 39%, в особенности разница будет заметна в Индонезии (+67%) и Индии (+63%). В России к 2025 году число ультрахайнетов увеличится на 29% и составит 10 346 человек, при этом за 2020 год отмечалась отрицательная динамика (–11% с 9015 до 8015 человек).

За период 2015–2020 годов количество UHNWI в мире увеличилось на 33% (+129,6 тыс. человек). Годовой прирост в мире составил 2,4% (+12,4 тыс. человек) и достиг 521 653 человек в 2020 году. Наибольшее увеличение числа лиц со сверхвысоким капиталом в 2020 году наблюдалось в Китае (+9594), США (+6080) и Японии (+1198).

Среди стран абсолютными лидерами по численности ультрахайнетов по-прежнему остаются США — более 180 тыс. сверхсостоятельных людей (рост за год на 4%), Китай — более 70 тыс. мультимиллионеров (+16%) и Германия — более 28 тыс. ультрахайнетов (+3%). Россия входит в топ-10 стран по численности UHNWI и остается на девятом месте с показателем, превышающим 8 тыс. сверхбогатых людей (–11%).

Максимальная отрицательная динамика была зафиксирована в Греции (–33% ультрахайнетов, до 678 человек в 2020 году), Португалии (–24%, до 841) и ОАЭ (–22%, до 1305).

Больше всего людей со сверхвысоким доходом будет проживать в Северной Америке, Европе и Азии. Особенно примечательны азиатские страны, к 2025 году ультрахайнетов в них станет почти на 40% больше, а в Индонезии и Индии — на 67 и 63% больше соответственно. Вторым важным центром благосостояния будет Африка (+33%), где Замбия и ЮАР с результатами в 40 и 32% станут лидерами по количеству ультрахайнетов в пределах всего региона.

Российская бронза

Россия и СНГ к 2025 году могут стать третьими по данному показателю с ростом на 27%. Отдельно по России прогнозируется увеличение количества ультрахайнетов на 29%, что также соответствует общемировой тенденции.

Алексей Новиков отмечает: «Прошлый год стал испытанием, к которому невозможно было подготовиться заранее, и в первую очередь он запомнится нам объединяющим кризисом, затронувшим весь мир,— пандемией. Разумеется, последствия коронавируса затронули все сферы жизни, и благосостояние ультрахайнетов не стало исключением. В целом за год количество сверхсостоятельных людей увеличилось более чем на 2%, однако не во всех регионах их уровень дохода вырос. В противоположность Австралазии и Азии, где отмечается наибольший годовой пророст ультрахайнетов на 10–12%, Ближний Восток, Латинская Америка, а также Россия и СНГ продемонстрировали отрицательную динамику ввиду существенного ослабления курса локальных валют и значительного влияния пандемии на местную экономику».

Что касается миллиардеров, то в мире в 2020 году их количество увеличилось на 7%, до 2351 человека. Больше всего обладателей долларового миллиарда в Азии (835 человек), Северной Америке (725) и Европе (428). Россия и СНГ расположились на последней строчке рейтинга — 103 миллиардера, изменения отсутствуют.

По прогнозам через пять лет во всем мире станет почти на четверть больше миллиардеров, что приведет к росту их числа до 2915 человек. Абсолютный лидер — Азия (+38%, до 1149 человек в 2025 году), а самый активный прирост будет зафиксирован в Африке (+75%, до 28 человек). В России и СНГ ожидается увеличение количества миллиардеров еще на 5% (до 108 человек).

Денис Кожин