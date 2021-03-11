На ажиотажной волне

Петербург по итогам 2020 года вошел в десятку городов мира, где недвижимость премиального класса дорожала быстрее всего. Год назад город занимал всего 61-е место, теперь же оказался на восьмой строчке рейтинга, подготовленного компанией Knight Frank. Элитная недвижимость дорожала и в других странах мира, где-то рост был еще более значительный. Но Петербург по скорости, с которой росли цены на люксовые квартиры в прошлом году, обогнал даже Москву. В Северной столице, что называется, «сошлись звезды»: девальвация рубля, подешевевшая ипотека, общая нестабильность экономической ситуации резко увеличили продажи во всех сегментах жилой недвижимости. Премиальные квартиры тоже не остались в стороне от общих тенденций, хотя состоятельные люди, разумеется, менее подвержены опасениям потерять сбережения. Да и острой необходимости в ипотечных кредитах у покупателей элитной недвижимости, как правило, нет. Тем не менее совокупность факторов привела к увеличению стоимости жилья класса люкс почти на 9%. Главная же причина роста цен — достаточно скромный объем нового предложения. По итогам прошлого года в эксплуатацию в Петербурге был введен всего один дом элитного класса. Еще несколько объектов поступило в продажу. Причина такого скудного предложения проста: Петербург с его гораздо более жесткими охранными правилами испытывает дефицит участков под реализацию нового жилья в историческом центре.

Существенно подогревает цены и негласный мораторий на выдачу разрешений на строительство апарт-отелей в Петербурге. Дело в том, что более 80% проектов апарт-отелей относится к сервисному сегменту, но 20% реализуется как псевдожилье. И большая часть псевдожилья относится к премиальному классу.

Аналитики прогнозируют, что уже во второй половине года рынок недвижимости ждет постепенное снижение цен (а по некоторым оценкам, негласное снижение уже началось). Но пойдет ли и в этот раз элитное жилье в общем тренде — пока не ясно. Вполне может быть, что в премиальном классе снижения цен ожидать не стоит: никаких предпосылок для этого не наблюдается.

Валерий Грибанов, редактор Guide «Элитная недвижимость»