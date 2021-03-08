В Ярославле скончалась актриса Волковского театра Татьяна Иванова

В Ярославле 7 марта 2021 года скончалась актриса театра драмы имени Федора Волкова, народная артистка России Татьяна Иванова, сообщили в департаменте культуры Ярославской области. В сообщении говорится, что до последних дней народная артистка активно работала в театре, а в феврале состоялся ее бенефис, посвящённый 50-летию сценической деятельности.

Татьяна Иванова сыграла более 100 ролей в разных спектаклях. Критики отмечали, что Иванова органически входила как в комедийные, так и в драматические роли.

«Она была одной из самых интересных и сильных актрис Волковского театра, которому она посвятила всю свою творческую жизнь. Ее заслуги невозможно переоценить. Актриса безграничного таланта, яркая, честная перед собой и зрителем, она не просто блистательно играла на сцене родного театра. Татьяна Борисовна жила им, заставляя зрителя плакать и смеяться вместе со своими героинями. В каждом жесте отражалась ее уникальность, каждая ее работа выстраданная, пережитая, любимая»,— говорит директор департамента Марина Васильева.

Татьяне Ивановой было 73 года. Она родилась 5 сентября 1947 года в Рыбинске. Окончив в 1971 году Ярославское театральное училище, поступила в труппу театра имени Волкова. На счету актрисы немало ролей, которые запомнились зрителям. В частности, Татьяна Иванова играла роли Анисьи («Власть тьмы»), Раисы Павловны Гурмыжской («Лес»), миссис Уайр («Вье Карре»), Анны («Последний срок») и многие другие роли. В последнее время Татьяна Иванова готовилась к главной роли в спектакле «На краю земли», премьера которого была назначена на 27 марта.

«Коллектив департамента культуры Ярославской области выражает глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Татьяны Борисовны»,— говорится в сообщении департамента.

В театре сообщили, что прощание с Татьяной Ивановой пройдет 10 марта, в фойе первого этажа театра имени Волкова. Главный вход в театр откроют для всех, кто придет попрощаться с народной артисткой в 10 часов. В 10:30 пройдет гражданская панихида.

Алла Чижова