Расписка о двух концах

Как стало известно “Ъ”, с неожиданной правовой коллизией столкнулся известный коллекционер предметов искусства Андрей Еремин. Несколько лет назад суд признал его потерпевшим от действий скандально известного бизнесмена Константина Вачевских, который пытался похитить у него $10 млн и получил за это реальный срок лишения свободы. Однако последний, выйдя из заключения, через гражданский суд потребовал те же $10 млн уже у коллекционера и добился признания долга Верховным судом (ВС) РФ. На счета и имущества коллекционера наложен арест. Сам господин Вачевских находится в международном розыске по обвинению в экономических преступлениях.

По данным источников “Ъ”, в последнее время сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) активизировали свои действия по взысканию с Андрея Еремина задолженности, наложив арест на его российские счета и имущество. Речь идет, как говорится в исполнительном листе, о долге Константину Вачевских. Как сообщал “Ъ”, финансовый спор между ними длится уже около семи лет с переменным успехом. Напомним, что в 2014 году господин Вачевских потребовал через Химкинский горсуд от известного коллекционера и галериста возврата долга в $10 млн. Сам Андрей Еремин уверяет, что вообще плохо знал бизнесмена и всего пять-шесть раз видел его после того, как их жены познакомились на курорте. «Инициатива общения всегда исходила не от моей гражданской жены Ринальдины Власовой, а от жены Вачевских Лилии»,— заявил “Ъ” господин Еремин. Во время одной из встреч, по словам коллекционера, он сказал собеседнику, что ищет хорошую гостиницу, где можно было бы поселить приезжающую из-за рубежа дочь с дедушкой и бабушкой. Господин Вачевских, по словам Андрея Еремина, предложил свой «Отель де Пари» на Большой Бронной, который сразу и показал. Господин Еремин согласился и по просьбе Константина Вачевских дал ему отсканировать свой паспорт для упрощения вопросов с регистрацией. В результате, убежден коллекционер, его документ и был использован для подделки долговой расписки. Она была предъявлена в суд, который в отсутствие коллекционера долг подтвердил. Господин Еремин долг не признал, заявив, что текст и подпись на расписке выполнены не его почерком. Позже это подтвердила экспертиза. В результате обе стороны, как сообщал “Ъ”, объявили себя жертвой обмана и написали соответствующие заявления в правоохранительные органы. Итогом стало возбуждение двух «встречных» уголовных дел о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Андрей Еремин даже оказался под домашним арестом. С серьезными проблемами столкнулся и его оппонент. Как рассказывал “Ъ”, структуры господина Вачевских получили крупные кредиты, в том числе в Сбербанке, Альфа-банке и «Северстали», которые перестали обслуживать. Договоры о реструктуризации ни к чему не привели. Но ряд сотрудников одного из подразделений Сбербанка предложили господину Вачевских за «откат» в 100 млн руб. снизить общую сумму задолженности, которая тогда превышала 700 млн руб., как минимум вдвое. В итоге банкиров задержали сотрудники ФСБ, позже они были осуждены. Тем временем и кредиторы написали заявления в полицию. В частности, представители Сбербанка утверждали, что бизнесмен похитил кредиты, выданные его дальневосточным структурам, на сумму 378 млн руб., предоставив недостоверную информацию о своих предприятиях. А потом вывел залоговую недвижимость в фирмы, находившиеся под контролем его друзей или родственников. Константина Вачевских задержали в конце 2014 года и отправили для следствия и суда в Хабаровск, где местное дело о мошенничестве с кредитами соединили с делом столичного коллекционера (в отношении последнего СКР дело прекратил). В августе 2018 года суд признал господина Вачевских виновным в покушении на мошенническое хищение $10 млн с помощью поддельной расписки, но оправдал по эпизоду с кредитами Сбербанка, так как ущерб по ним был погашен, в том числе и в ходе арбитражей. В итоге обвиняемого приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима, которые суд счел отбытыми в СИЗО и под домашним арестом. Господин Вачевских после этого уехал за границу, так как прокуратура и Сбербанк обжаловали приговор, впрочем, безуспешно. В конце концов Сбербанк исчерпал свои возможности привлечь бизнесмена к уголовной ответственности, так как истекли сроки давности, однако «Северсталь» и Альфа-банк добились продолжения расследования уголовного дела о мошенничестве. В частности, из него были выделены материалы о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) двух предприятий господина Вачевских, с помощью которых у «Северстали» было похищено продукции и денежных средств на 350 млн руб. Летом 2019 года Тверской райсуд Москвы по ходатайству Следственного департамента (СД) МВД заочно арестовал бизнесмена. Его адвокаты утверждали, что он уехал за границу лишь для лечения. Однако, по некоторым данным, Константин Вачевских, побывав в Израиле и Дубае, в итоге осел в окрестностях Ниццы, где якобы построил отель.

Константин Вачевских Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Тем временем Андрей Еремин, имея на руках вступивший в силу приговор в отношении Константина Вачевских, потребовал в Химкинском суде пересмотреть гражданское дело о взыскании с него $10 млн. Но получил отказ. Юристы коллекционера прошли все инстанции вплоть до Верховного суда, но и там успеха не достигли. «Я и потерпевший, и должник одновременно, хотя следствие и суд установили, что Вачевских мошенник!» — возмущается господин Еремин. Его же адвокат отмечает, что в подобных случаях следователи, занимающиеся уголовным делом о мошенничестве, просто не считают нужным проводить расследование и по статье о фальсификации доказательств в гражданском процессе (ч. 1 ст. 303 УК РФ), так как оно не имеет судебной перспективы: срок давности по этой статье составляет всего два года, а максимальное наказание — до 300 тыс. руб. При этом требуется значительный объем следственных действий, в частности, проведение экспертиз. В результате сложилась неожиданная правовая коллизия: рассматривавший дело о мошенничестве суд признал расписку подложной, но для гражданского суда она осталась действующей. «Мы надеялись на ВС, который требует в подобных случаях все же доводить до суда статью 303 УК РФ, но безуспешно»,— заявил адвокат коллекционера. Впрочем, он намерен продолжать борьбу.

Между тем уголовные дела, в которых фигурирует господин Вачевских, приостановлены, так как его местонахождение официально не установлено, и пока непонятно, у кого требовать его экстрадиции. Впрочем, “Ъ” удалось связаться с ним по телефону. «Я ничего не знаю, ничего комментировать не хочу!» — таким заявлением ограничился бизнесмен.

Сергей Сергеев