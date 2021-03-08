Попова возглавила медиарейтинг российских женщин

К 8 марта компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг российских женщин за год. Всего в него вошли 20 персон. Возглавила рейтинг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Медиарейтинг учитывает позитивность или негативность сообщений о человеке, частоту их посещений, а также цитируемость. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 61 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Период исследования: март 2020—март 2021 года.

Вторую строчку заняла официальный представитель МИД России Мария Захарова. На третьем месте расположилась вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Топ-10 медиарейтинга:

Анна Попова (2 233 058,8) Мария Захарова (2 062 925,5) Татьяна Голикова (1 840 453,1) Анастасия Ракова, вице-мэр Москвы (1 277 759,6) Валентина Матвиенко, председатель Совета федерации (989 756,8) Элла Памфилова, председатель ЦИК (869 075,0) Эльвира Набиуллина, председатель Банка России (834 308,0) Ольга Бузова, телеведущая (830 818,6) Алла Пугачева, певица (808 517,4) Алина Загитова, фигуристка (698 873,2)