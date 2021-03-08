Попова возглавила медиарейтинг российских женщин

К 8 марта компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг российских женщин за год. Всего в него вошли 20 персон. Возглавила рейтинг глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Медиарейтинг учитывает позитивность или негативность сообщений о человеке, частоту их посещений, а также цитируемость. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 61 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Период исследования: март 2020—март 2021 года.
Вторую строчку заняла официальный представитель МИД России Мария Захарова. На третьем месте расположилась вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Топ-10 медиарейтинга:
- Анна Попова (2 233 058,8)
- Мария Захарова (2 062 925,5)
- Татьяна Голикова (1 840 453,1)
- Анастасия Ракова, вице-мэр Москвы (1 277 759,6)
- Валентина Матвиенко, председатель Совета федерации (989 756,8)
- Элла Памфилова, председатель ЦИК (869 075,0)
- Эльвира Набиуллина, председатель Банка России (834 308,0)
- Ольга Бузова, телеведущая (830 818,6)
- Алла Пугачева, певица (808 517,4)
- Алина Загитова, фигуристка (698 873,2)
8 марта отмечается Международный женский день. Идея праздника принадлежит деятелю германского и международного рабочего движения Кларе Цеткин, которая добивалась экономического и политического равноправия с мужчинами.