Победителем фестиваля в Сан-Ремо стала рок-группа Maneskin

Победителем музыкального фестиваля в Сан-Ремо в 2021 году стала рок-группа Maneskin с песней «Zitti e buoni». 71-й ежегодный фестиваль проходил с 2 по 6 марта в театре «Аристон». В этом году в связи с пандемией публика на выступлениях артистов не присутствовала.

По итогам фестиваля Maneskin получает право представлять Италию на конкурсе песни «Евровидение» в Роттердаме.

Всего за победу боролись 26 претендентов. Первые три места заняли:

Maneskin с песней «Zitti e buoni»; Федес и Франческа Мичелин с композицией «Chiamami per nome»; Эрмал Мета с песней «Un milione di cose da dirti».

Голосование происходило с помощью комбинации четырех методов:

общественное телеголосование, проводимое через стационарный телефон, мобильный телефон, официальное мобильное приложение конкурса и онлайн-голосование;

жюри прессы, телевидения, радио и интернета;

демоскопическое жюри, состоящее из меломанов, голосовавших из дома с помощью электронной системы голосования, управляемой Ipsos;

музыканты и певцы оркестра музыкального фестиваля Сан-Ремо.

В итоге был составлен рейтинг песен и исполнителей, определяемый средним процентом голосов, полученным за все вечера. Он определил трех финалистов. При выборе победителя системы голосования имели следующий вес: 34% общественное телеголосование; 33% жюри прессы, телевидения, радио и интернета; 33% демоскопическое жюри.