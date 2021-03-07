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Победителем фестиваля в Сан-Ремо стала рок-группа Maneskin

Победителем музыкального фестиваля в Сан-Ремо в 2021 году стала рок-группа Maneskin с песней «Zitti e buoni». 71-й ежегодный фестиваль проходил с 2 по 6 марта в театре «Аристон». В этом году в связи с пандемией публика на выступлениях артистов не присутствовала.

По итогам фестиваля Maneskin получает право представлять Италию на конкурсе песни «Евровидение» в Роттердаме.

Всего за победу боролись 26 претендентов. Первые три места заняли:

  1. Maneskin с песней «Zitti e buoni»;
  2. Федес и Франческа Мичелин с композицией «Chiamami per nome»;
  3. Эрмал Мета с песней «Un milione di cose da dirti».

Голосование происходило с помощью комбинации четырех методов:

  • общественное телеголосование, проводимое через стационарный телефон, мобильный телефон, официальное мобильное приложение конкурса и онлайн-голосование;
  • жюри прессы, телевидения, радио и интернета;
  • демоскопическое жюри, состоящее из меломанов, голосовавших из дома с помощью электронной системы голосования, управляемой Ipsos;
  • музыканты и певцы оркестра музыкального фестиваля Сан-Ремо.

В итоге был составлен рейтинг песен и исполнителей, определяемый средним процентом голосов, полученным за все вечера. Он определил трех финалистов. При выборе победителя системы голосования имели следующий вес: 34% общественное телеголосование; 33% жюри прессы, телевидения, радио и интернета; 33% демоскопическое жюри.

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