СК начал проверку по сообщениям о избиении заключенного в СИЗО Рыбинска

В Ярославской области следственные органы начали доследственную проверку по факту возможного превышения должностных полномочий сотрудниками службы исполнения наказаний, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России. В сообщении отмечается, что проверка была начата из-за появившихся в СМИ сведений об избиениях сотрудниками СИЗО заключенных под стражу.

«В средствах массовой информации появились сведения о том, что сотрудники ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Ярославской области превысили свои должностные полномочия. По данному факту следственными органами следственного комитета России по Ярославской области организовано проведение доследственной проверки в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана юридическая оценка действиям сотрудников службы исполнения наказаний»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Накануне сетевое издание «Ярновости» сообщило со ссылкой на адвоката одного из арестованных, что в рыбинском СИЗО №2 находящегося там подозреваемого мужчину избили семь сотрудников заведения. О произошедшем мужчина рассказал своему адвокату. По сообщению издания, адвокат подсудимого уже обращался в администрацию СИЗО, и собирается также обратиться в прокуратуру.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что по делу об избиении заключенных в ярославской колонии №1 проходили 15 человек. Из них 11 осужденных были приговорены судом к лишению свободы на сроки от 3 лет до 4 лет и 3 месяцев. Их признали виновными в совершении преступления по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия).

Алла Чижова