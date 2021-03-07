За сутки в Пермском крае выявлено 159 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 159 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Общее количество заболевших в регионе достигло 48 059 человек. Суточный прирост инфицированных составил 0,3%.

Из новых заболевших в регионе — 71 мужчина, 88 женщин. Среди зараженных 5 детей. Из взрослого населения — 18 человек в возрасте 15–29 лет, 56 человек — 30–49 лет, 44 человека — 50–64 лет и 36 человек старше 65 лет. Всем инфицированным назначено лечение, 42 пациента проходят его в больницах, 117 заболевших — на дому. Круг контактировавших лиц определен.

За сутки зафиксировано также 11 летальных случаев среди пациентов с COVID-19: 8 человек умерли непосредственно от инфекции, 3 — от сопутствующих заболеваний. Всего с начала распространения заболевания в регионе скончалось 2982 пациента с подтвержденным коронавирусом (1783 человек — от COVID-19, 1199 — от сопутствующих заболеваний).

Оправились от инфекции на сегодняшний день 40 677 жителей Прикамья.