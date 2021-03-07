Мишустин выделил деньги на жилье для пострадавших от взрыва газа в Ярославле По распоряжению премьер-министра на выплаты жителям взорвавшегося дома направят 211,6 млн рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил более 211,6 млн руб. на приобретение жилья для жителей многоэтажного дома в Ярославле на улице Батова, где в августе 2020 года произошел взрыв газа. Соответствующее распоряжение, подписанное главой кабмина, опубликовано на официальном сайт правительства РФ.

В распоряжении отмечается, что средства выделяются из резервного фонда правительства России. Выделенные деньги позволят приобрести в общей сложности более 4,8 тыс. кв. м. жилья для жителей пострадавшего дома. Михаил Мишустин поручил министерству строительства России в течение 30 дней заключить с правительством Ярославской области соглашение о предоставлении этих средств. Доклад о целевом использовании выделенных из резервного фонда денег должен быть представлен в кабинет министров РФ до 1 февраля 2022 года.

Напомним, взрыв в 10-этажном панельном многоквартирном жилом доме на улице Батова в Ярославле произошел вечером 21 августа. В результате взрыва погибли две женщины и восьмилетний сын одной из погибших. Еще четверо пострадали. В доме произошло частичное обрушение конструкций на нескольких этажах. Из дома были эвакуированы более 200 человек, большинство из которых было размещено в пунктах временного размещения, открытых в гостиницах «Которосль» и «Азимут». Позднее жильцам из пострадавшего дома была предоставлена возможность переселиться в съемные квартиры. Арендную плату компенсирует городской бюджет.

Дом на Батова был признан аварийным и не подлежащим восстановлению. Жильцам будут предоставлены выплаты на приобретение новых квартир. Ранее из резервного фонда правительства Ярославской области было выделено более 29,3 млн руб. для приобретения жилья собственникам 12 квартир из наиболее пострадавшего от взрыва второго подъезда. В настоящее время восемь семей из второго подъезда уже купили новое жилье.

Всего в доме 120 квартир. “Ъ-Ярославль” сообщал, что губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой о выделении денег из федерального бюджета на расселение жильцов пострадавшего дома.

В связи с произошедшим взрывом было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека). Расследование продолжается. Следственные органы называют основной версией причины ЧП утечку бытового газа.

Антон Антонов