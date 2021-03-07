Прокуратура начала проверку по факту пожара на подводном газопроводе «Сибуртюменьгаза»

Прокуратура Нижневартовского района (Ханты-Мансийский автономный округ) начала проверка по факту аварии на подводном газопроводе АО «Сибуртюменьгаз» в акватории реки Обь. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе проверки природоохранной прокуратурой будут установлены обстоятельства инцидента, будет оценен размер ущерба, причиненного окружающей среде, а также приняты меры, направленные на возмещение вреда.

В пресс-службе АО «Сибуртюменьгаз» рассказали, что на подводном переходе через реку Обь газопровода Нижневартовский ГПЗ-Южно-Балыкский ГПЗ произошел пропуск пропан-бутана с последующим кратковременным возгоранием. Участок возгорания был оперативно локализован, а в настоящее время заканчивается утилизация оставшихся углеводородов.

«Горение минимизировано и в ближайшие часы будет полностью прекращено. Ведется мониторинг силами предприятия, в контакте с представителями регионального управления Росприроднадзора. От места возгорания до ближайшего населенного пункта около 44 км», — отметили в пресс-службе.

Сотрудники компании не пострадали, работ в момент происшествия на газопроводе не велось. Рисков для населения и окружающей среды нет. Причины происшествия выясняются.