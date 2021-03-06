В Нижнем Новгороде открыт трамплин К-60

В Нижнем Новгороде 6 марта на территории спортивной школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина состоялось торжественное открытие трамплина К-60. Дата открытия приурочена к проведению чемпионата и первенства Нижегородской области по прыжкам на лыжах с трамплина. Право осуществить первый прыжок с нового трамплина получил мастер спорта СССР, неоднократный призер чемпионатов СССР Владимир Фролов, которому в 2021 году исполнится 70 лет.

«Запуск К-60 – это возрождение славной прыжковой традиции в регионе. Введение нового трамплина станет импульсом для развития молодого поколения нижегородских спортсменов», - отметил министр спорта Нижегородской области Артем Ефремов.

Глава регионального заксобрания Евгений Люлин напомнил, что рядом с К-60 планируется построить еще два трамплина – К-95 и К-120. «И тогда мы получим полный комплекс трамплинов, позволяющий проводить чемпионаты России и мира»,- отметил спикер заксобрания. По его данным, обсуждение проекта уже идет на федеральном уровне: «В этом году никаких решений по этому вопросу не будет, ситуация не та. Но я надеюсь, что в 2024 году работы уже будут в самом разгаре».

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», комплекс из трех трамплинов построили в Нижнем Новгороде в 1950-х годах. Все их снесли 2012 году. Однако строительство новых объектов не могли начать несколько лет из-за проблем с финансированием. Трамплин К-60 стал первым, который удалось построить вновь. Он будет использоваться для проведения тренировочных занятий воспитанников ГБУ НО «СШОР по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью» и МБУ «СШ №6» по лыжному двоеборью. Кроме того, здесь планируется проводить соревнования регионального и всероссийского уровня среди юношей и девушек до 15 лет.

Андрей Репин